Ludivine Sagnier : Photos de sa fille Bonnie, parfait mélange de Nicolas Duvauchelle et elle

Née le 21 mars 2005 (une date qui est d'ailleurs gravée en chiffres romains dans le bas du dos de son papa), la jeune femme est protégée et couvée par ses parents. "Mes filles sont privées de réseaux sociaux jusqu'à nouvel ordre. Déjà que les adultes n'arrivent pas à gérer, alors les enfants !" avait ainsi confié l'actrice en 2018 à Biba , ajoutant que les réseaux sociaux étaient "dangereux". Depuis, Ludivine Sagnier a lâché du lest et a visiblement laissé sa fille avoir son propre compte Instagram.