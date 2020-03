Nicolas Duvauchelle a 40 ans : tatouages et câlins avec son fils Andrea

Ce 27 mars, Nicolas Duvauchelle fête ses 40 ans. Un anniversaire qu'il a également célébré sur Instagram en relayant en Story les nombreux voeux d'anniversaire reçus tout au long de la journée. En plus de son fils Andrea, peut-être l'acteur a-t-il pu souffler ses bougies en compagnie de ses deux filles : Bonnie, 15 ans, née de sa relation avec Ludivine Sagnier, et Romy, 8 ans, né de ses amours avec Laura Isaaz.

Malheureusement pour le comédien et sa partenaire Marilyn Lima, la sortie du film Une Sirène à Paris, le 11 mars, a été éclipsée par la crise du coronavirus et la fermeture des salles de cinéma. Dans ce long-métrage fantastique, coécrit et réalisé par Mathias Malzieu, Nicolas Duvauchelle interprète un crooner au coeur brisé, Gaspard, qui s'était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s'emballer leur coeur jusqu'à l'explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c'est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l'homme qui a souffert d'avoir trop aimé, et elle, la créature qui n'a jamais connu l'amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d'une même voix...