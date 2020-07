Nicolas et Guy Bedos, leur dernier Noël avec Gisèle Halimi : souvenir en photo

En plus de son bel hommage rendu à sa marraine, Nicolas Bedos a partagé une photo intime, prise quelques mois plus tôt, lorsqu'il avait passé Noël avec son papa et Gisèle Halimi. De ce dernier Noël, il a conservé cette photo qu'il a souhaité révéler. Guy Bedos y apparaît affaibli, mais souriant, partageant une douce étreinte avec Gisèle Halimi. "Dernier Noël avec Gisèle", a commenté Nicolas Bedos sur cette photo forte en émotion et en souvenir, tout en conseillant à ses abonnés de lire Le Lait de l'oranger, "sublime récit de son enfance tunisienne et hommage à son père".

On a eu une petite dispute

Dans l'édition du mercredi 29 juillet 2020 de Libération, le réalisateur de La Belle Époque revient justement sur ce Noël. Nicolas Bedos se souvient de sa marraine comme d'une femme "qui, jusqu'au bout, n'a cessé de réfléchir, elle n'était que curiosité et révolte, sur la condition humaine, les démunis..." "Même si elle était ultrasensible à la beauté, l'art, l'humour, il fallait que ce soit nourri de sens, il n'y avait presque pas de place pour la frivolité", confie le complice de Doria Tillier à Libération. Pour preuve que la réflexion était toujours bien là chez Gisèle Hamili, malgré ses 92 ans, elle avait débattu avec son filleul pendant les fêtes. "À Noël dernier, par exemple, on a eu une petite dispute, à propos de la fiction. Elle disait : 'Dans le fond, le roman ne m'intéresse plus, c'est le témoignage qui importe.' Le divertissement lui paraissait parfois obscène", partage Nicolas Bedos. Et la vivacité d'esprit et le franc-parler de sa marraine vont énormément lui manquer : "Comme papa, elle maniait avec brio la balance entre tendresse et coups de griffes."