Nicolas Ghesquière amoureux : rares confidences sur son compagnon Drew, "la rencontre de ma vie"

Comme l'a révélé Paris Match ce jeudi 26 janvier, le célèbre directeur artistique des collections femme Louis Vuitton Nicolas Ghesquière, travaillant auparavant pour la maison de couture Balenciaga (de 1997 à 2012), vient d'acquérir la maison de ses rêves. Une incroyable demeure située sur les hauteurs de Sunset Boulevard à Los Angeles, qu'il partage notamment avec son compagnon Drew. Les deux tourtereaux ont été séduits par cette ville, où ils ont été confinés pendant la pandémie de la Covid-19. La nature y étant très riche, ils peuvent facilement exercer leur passion commune : la randonnée.

Mais il s'agit d'une résidence secondaire, puisqu'ils vivent "surtout à Paris", a précisé l'ami de Marina Foïs pour l'hebdomadaire, alors qu'il est également revenu sur l'origine de sa rencontre avec son amoureux, expliquant notamment qu'ils sont entrés en contact par l'intermédiaire d'une "amie". Ils ont alors eu "un véritable coup de foudre" l'un pour l'autre, "pendant un dîner au Sunset Tower". Et depuis, ils ne se quittent plus. "C'est la rencontre de ma vie !", s'est-il exclamé, avant de le décrire avec humour, précisant notamment qu'il est "Californien" ainsi que "fan de graffitis et de chaussettes jacquard". Il apprend aussi "le Français".

Sa force tranquille m'apaise

Un couple qui semble également très complémentaire. "Sa force tranquille m'apaise", a raconté le styliste, avant d'ajouter qu'en plus de la randonnée, ils partagent plusieurs choses en commun comme "la créativité et le cinéma". Une relation qui semble notamment approuvée par leurs proches puisqu'ils ont "fêté Thanksgiving et noël en famille". Ce dénommé Drew semble donc cocher toutes les cases pour le rendre heureux, ce qui lui permet d'avancer sentimentalement parlant. "J'ai toujours eu de longues relations amoureuses, mais le travail emportait tout. A 51 ans, j'ai besoin d'autre chose, j'aborde une nouvelle période dans ma vie", a notamment estimé Nicolas Ghesquière.

Le mariage est-il la prochaine étape pour les deux amoureux ? "Ce n'est pas la forme d'union qui sera la nôtre. Mais une vie commune, oui", a-t-il répondu, afin de conclure sur ce sujet.