Nicolas Maury (Dix pour cent) en couple : "Je vis une passion fixe"

Nicolas Maury n'est plus un coeur à prendre. Dans le dernier numéro de ELLE, en date du 23 octobre 2020, l'acteur génial de Dix pour cent (France 2) en dit plus sur celui qui fait battre son coeur, en répondant du tac au tac aux questions de nos consoeurs. Questionné sur la personne à qui il a pensé ce matin, l'acteur répond : "À mon amoureux, avec qui je vis une passion fixe et qui me manquait : dans le lit, il y avait un vide".

Il révèle au passage le défaut qu'il préfère chez lui, "sa ressemblance avec moi". L'occasion de révéler quelle est sa nuit d'amour idéale. "Il faut qu'il y ait une pointe d'expérimentation. Quelque chose qui, en toute confiance, me bouscule", décrit-il. Très secret sur sa vie privée, Nicolas Maury ne révélera pas l'identité de l'homme qui le rend heureux.

Déjà en juin 2017, Nicolas Maury évoquait son amoureux. "Longtemps, j'ai cru que je n'étais pas fait pour l'amour. Ça va faire six ans que je suis avec lui, je suis super heureux", confiait-il à Marie Claire. Il semblerait qu'il s'agisse du même homme. Une longévité rare dans le milieu.

Avec la sortie de son film, Garçon Chiffon et la saison 4 (et ultime) de Dix pour cent, Nicolas Maury fait l'actualité de l'audiovisuel français. Dans les pages de Vogue, l'acteur se confiait sur le rôle d'Hervé, irrésistible assistant de l'agence ASK. "Je reçois beaucoup de messages de jeunes garçons qui me racontent que leur père a compris leur homosexualité et leur en parle par le biais d'Hervé. Ils me remercient et ça me bouleverse. Ils me demandent des conseils pour monter à Paris. J'essaie de leur répondre comme je peux, mais en me sentant très responsable", a-t-il détaillé.

Retrouvez l'interview de Nicolas Maury en intégralité dans le dernier numéro de ELLE.