Nathalie Baye rayonnante : première apparition depuis l'hospitalisation

Nathalie Baye nous avait fait une belle frayeur. En février 2020, elle avait été hospitalisée à l'hôpital Cochin (Paris) à cause d'une infection broncho-pulmonaire, causée par une grippe. Elle a pu compter sur le soutien indéfectible de ses proches, notamment du producteur Dominique Besnehard, créateur de Dix pour cent, son producteur et ami de longue date. "On a eu peur, mais Nathalie se rétablit peu à peu, avait-il confié à Gala. Et vous voyez, elle a eu la délicatesse de m'envoyer à un endroit, à Bastia, le 8 février, pour recevoir un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière au Festival du cinéma italien."

Sur Instagram, Nathalie Baye avait donné de ses nouvelles, en se faisant passer pour son chat, Tom. "Ma maîtresse a été effectivement vraiment pas bien. Elle ne m'écoute pas, que voulez-vous ! Mais je veille, soyez-en certains. Quant à Laura, elle m'aide non stop, bref, Nathalie va de mieux en mieux. Elle récupère vraiment bien", confiait le "minou" sur le réseau social.

Et en effet, grâce à beaucoup de repos auprès de son Tom adoré, Nathalie Baye se porte à merveille. On imagine d'ailleurs que la naissance toute récente de son premier petit-enfant a dû lui donner de l'énergie. Laura Smet a donné naissance à un petit garçon, Léo Jean Didier Lancrey-Javal, qui porte donc le deuxième prénom de Johnny.