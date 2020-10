Nicolas Maury en pull Prada, Nathalie Baye grande absente de la première de Garçon Chiffon

L'année 2020 est synonyme de tristesse, d'échec et de solitude pour beaucoup... mais pas pour Nicolas Maury. Alors que la France étouffe sous les règles de sécurité liées à la crise sanitaire actuelle, le comédien offre une véritable bouffée d'air frais à tous ceux qui ont encore accès aux salles obscures. Lui, que l'on retrouve tous les mercredi dans la nouvelle saison de Dix pour cent sur France 2 dans le rôle d'Hervé, est passé pour la première fois derrière la caméra pour réaliser un long-métrage disponible le 28 octobre prochain : Garçon chiffon, l'exode sentimentale d'une jeune homme jaloux et perdu.

Mais où était Nathalie Baye ?

Le 26 octobre 2020, l'équipe du film s'est réunie dans le premier arrondissement de Paris, au cinéma UGC Les Halles, pour présenter Garçon Chiffon en avant-première. Nicolas Maury était venu bien couvert, pour s'éviter le moindre frisson, à l'aide d'un épais pull en mailles intarsia Prada à 990€. Autour de lui, ses héros, Théo Christine, Arnaud Valois, mais aussi le journaliste Serge Toubiana ou encore Anne Hidalgo, la maire de la ville. Aucune trace du compagnon du réalisateur, ni de Nathalie Baye, qui tient pourtant le rôle féminin principal du film, Bernadette Meyer, et qui en avait assuré la promotion dans l'émission 20h30 le dimanche (France 2), auprès de Laurent Delahousse. "La grande et mythique salle 10 était pleine, raconte le réalisateur sur son compte Instagram. J'en suis encore très ému..."

"Garçon Chiffon" remporte le coeur du public

Encore un peu de patience pour découvrir le premier long-métrage de Nicolas Maury. Il avait réalisé un moyen-métrage en 2010 intitulé Virginie ou la capitale. Mais on peut d'ores et déjà être sûr qu'il s'agit d'un coup de maître. Garçon Chiffon fait partie de la sélection du Festival de Cannes 2020 et a récemment reçu le Prix du public des Rencontres Cinématographiques de Limoges. On ne peut qu'applaudir chaleureusement cette première tentative très réussie...