Nicolas Vitiello : L'ex des Whatfor devient l'abbé Pierre, les VIP applaudissent

Reconverti en comédien depuis qu'il a mis fin à sa carrière dans la musique, l'ancien membre de l'éphémère groupe Whatfor Nicolas Vitiello s'est lancé un nouveau défi : incarner le mythique et regretté abbé Pierre. Il se produit dans le spectacle La Voix des Sans-Voix au théâtre Grévin.

Le 16 septembre, l'établissement parisien situé dans le 9e arrondissement accueillait la générale de la pièce produite par l'ancien footballeur lui aussi devenu comédien, Frank Leboeuf. Sur scène, on retrouve donc le charmant comédien – Les Amazones, Bonjour Ivresse ! et Ma belle-mère, mon ex et moi – Nicolas Vitiello, qui a aussi mis en scène le spectacle d'après, Testament, recueil de textes et discours de l'ancienne figure catholique.

Parmi les spectateurs, il fallait compter sur la présence d'Élodie Frégé, Vincent Moscato, Stomy Bugsy, Kamel Ouali ou encore Romane Serda, Amanda Scott, Agathe Lecaron, Georges Beller et sa femme Florence, Christine Lemler, Nelson Monfort, Willy Rovelli...

L'histoire de la pièce : "Le 5 août 1912, à l'aube de la Première Guerre mondiale, naît Henri Grouès dit l'abbé Pierre. Comment ce fils de bourgeois va, par sa foi, ses rencontres et sa révolte contre la misère devenir l'une des figures les plus marquantes du XXe siècle ? Comment cet homme a réussi à entraîner avec lui un pays, puis le monde entier dans son combat pour la justice ?"

La production, en accord avec Emmaüs International, promet "une narration moderne et originale" pour dresser le "portrait d'un homme au parcours hors du commun, engagé, visionnaire et plein d'humour, porté par le destin".

La Voix des Sans-Voix se joue les lundis, du 30 septembre au 14 octobre, à 20h30. Les 21 et 28 octobre, à 21h.