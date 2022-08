Nicolas Waldorf issu d'une fratrie de quadruplés : photo de son frère, son double qui fait sensation

Nicolas Waldorf, la star de l'émission Incroyables transformations sur M6, adore donner des conseils coiffure et fait sensation avec ses coupes et colorations osées. Mais quand il est question de sa vie privée, le jeune homme est bien plus discret. Mardi 16 août 2022, il a néanmoins fait un beau cadeau à ses abonnés Instagram en posant avec une personne chère à son coeur, son frère jumeau. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas Waldorf a un double. Mieux encore, en réalité il est issu d'une fratrie de quadruplés !

La photo semble avoir été prise à Toulouse juste avant un retour à Paris sous des trombes d'eau pour le coiffeur. Nicolas Waldorf prend la pose hilare avec son jumeau. Un "copié collé" que les internautes trouvent très beau comme on a pu le lire dans les commentaires. Heureusement, pour les différencier, les frères n'ont pas le même look. Chemise aux couleurs quasi fluo et aux imprimés léopard pour Nicolas Waldorf et style plus sobre - t-shirt bleu et casquette - pour son jumeau qui apparaît tout aussi souriant. "Retour aux sources en famille avec mon frère chéri, ma vie, mon tout, mon double maléfique, alors il est pas beau", a-t-il commenté.