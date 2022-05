Nicolas Waldorf transformé : il adopte un nouveau look très excentrique, le résultat en images

Nicolas Waldorf a eu envie de changement dans la journée de mardi 24 mai 2022. Et le coiffeur populaire n'a pas fait dans la demi-mesure. En effet, s'il opte d'ordinaire pour des perruques et déguisements en tout genre, il a cette fois réalisé une métamorphose plus permanente.

En story Instagram, le complice de Léa Djadja dans Incroyables Transformations (M6) s'est débarrassé de sa belle chevelure brune au profit d'une coupe très courte, presque rasée, et blonde platine. Et le changement ne faisait que commencer ! Eh oui, au lendemain, Nicolas Waldorf est retourné dans un salon de coiffure pour teindre une partie de ses cheveux en violet et l'autre en rose. Des coeurs noirs ont été peints par ailleurs de part et d'autre de sa tête. (Voir notre diaporama).

Nicolas Waldorf prouve donc qu'il ne recule devant rien lorsqu'il s'agit de se démarquer. Son excentricité et le fait qu'il s'assume complètement sont également visibles à la télévision dans Incroyables Transformations. Celui qui sort son livre intitulé Vous avez rendez-vous ? n'en revenait d'ailleurs pas d'avoir autant de liberté dans le programme comme il nous l'a confié lors d'une interview pour Purepeople.com.

"Un mec qui porte des talons, des perruques, qui n'arrête pas de rigoler et qui court partout comme un fada, il n'y en a pas beaucoup !", a-t-il analysé. Et de partager un souvenir particulièrement marquant du tournage : "J'ai essayé une robe de mariée dans un épisode parce que j'en avais envie. Je suis tombé à genoux, j'ai eu les larmes aux yeux. La productrice n'a pas compris, je lui ai répondu : 'Je suis en robe de mariée sur M6. Je suis ouvertement gay, je m'assume et pour moi c'est quelque chose'". L'émission fut assurément un tournant donc pour Nicolas Waldorf qui espère désormais éveiller les consciences. "Je me dis que je montre une réussite à certains parents perdus, peut-être. Je sais que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Amener la diversité sans que ce soit une claque, c'était important pour moi", se réjouit-il.