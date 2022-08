Nicole Kidman très musclée en mini jupe : son look mini affole la toile

Nicole Kidman a fait couler beaucoup d'encres ces derniers jours après avoir fait la une du magazine Perfect, dévoilant ainsi son impressionnante musculature. Debout, les poings levés et les bras fléchis, la mère de Sunday et Faith (nées de son union avec le chanteur de country Keith Urban) laissait apparaître ses muscles saillants (notamment ses biceps) dans une tenue 100% Diesel composée d'un petit haut sans manche et d'une mini jupe. Sans oublier sa teinture rousse, qui ressortait parfaitement.

Une pose qui fait fortement penser à celle pratiquée dans le Culturisme (discipline et un art de la performance qui consiste à développer sa masse musculaire dans un but esthétique). Cette photo a été postée sur le compte Instagram du magazine Perfect, laissant ainsi la possibilité aux internautes de s'exprimer sur ce look détonnant de la mère de Connor et Bella (nés de son mariage avec Tom Cruise). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été très séduits par cette nouvelle apparence.