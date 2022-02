Nicole Kidman : Moquée à cause d'un abus de Photoshop et d'un look improbable

"Où était le styliste sur ce shooting ?", demande une abonnée. "Nous avons plus de 50 ans et nos jours d'écolière sont passés !", souligne une autre. "C'est ultra photoshoppé", "On dirait qu'on a mis votre tête sur un corps d'ado", peut-on lire également lire dans les réactions. Ces avis sont partagés par des centaines d'internautes, qui ont jugé déplacé le look porté par Nicole Kidman en première page de Vanity Fair. Sa tenue composée d'un top bandeau et d'une mini-mini-jupe est issue de la collection printemps-été 2022 de Miu Miu, présentée en octobre dernier à la Fashion Week de Paris.

Nicole Kidman n'est pas l'unique star du spécial Hollywood de Vanity Fair. Kristen Stewart et Penélope Cruz, que Nicole affrontera pour l'Oscar de la Meilleure actrice, Michaela Jaé Rodriguez, Idris Elba, Andrew Garfield, Benedict Cumberbatch (tous les deux nommés dans la catégorie du Meilleur acteur) et Simu Liu y posent également.