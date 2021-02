Nicoletta, pas tendre avec une jeune artiste française : "Je suis choquée par ses propos !"

Elle célèbrera bientôt ses 50 ans de scène ! Au mois de mai 2021, si toutes les conditions sont réunies, Nicoletta fera le tour des cathédrales françaises avant de poser ses valises, le jour J, au Lido de Paris. Outre ces beaux projets musicaux, elle sort un livre intitulé Soul Sister, aux éditions du Cherche midi, dans lequel elle ne tarit pas d'éloges en évoquant ses confrères et consoeurs. Dans les pages de cet ouvrage, comme en interview, elle est intarissable quand elle parle de Johnny Hallyday, de Salvatore Adamo, de Sheila ou Véronique Sanson, ses grands amis. Il y en a une, en revanche, qui ne trouve pas grâce à ses yeux...

"La petite Camélia Jordana chante très bien, mais je suis choquée par ses propos, explique l'épouse de Jean-Christophe Molinier dans les colonnes du journal Le Figaro. Avec son talent, elle devrait réfléchir un peu et dire merci à la République française. J'ai le même âge que Catherine Deneuve, qu'elle critique, mais je suis fière que Deneuve ait signé le manifeste des 343 salopes en 1971." Dans ledit manifeste, paru dans Le Nouvel Obsertateur n°334, femmes, comédiennes et chanteuses affirmaient leur droit d'avorter librement. Mais très récemment, Camélia Jordana a assuré que certaines de ces signataires "n'étaient pas le symbole du féminisme".

"Catherine Deneuve et Brigitte Bardot incarnaient LA femme parce qu'elle étaient des muses, l'antiféminisme par excellence, rappelait-elle dans Paris Match. Elles ont aussi vécu avec l'idée que se prendre une main au cul était quelque chose de normal, voire de sympathique." Les propos de Camélia Jordana sont souvent analysés, critiqués, parfois détournés. Quand la jeune femme dénonce les violences sexistes qui gravitent dans l'univers musical, elle ne trouve pas en Nicoletta une oreille compréhensive. "Il ne m'est jamais rien arrivé, souligne-t-elle. J'ai un tempérament fort et je suis très sportive. Eddie Barclay, le patron de mon label, était paternaliste. À côté de ses épouses sublimes, on était des lilliputiennes. Un soir, en boîte, un garçon m'a mis une main aux fesses. Je l'ai giflé de toutes mes forces au pont qu'il a saigné du nez. Nous étions des jeunes femmes libres. En 1965, nous venions de gagner le droit d'ouvrir un compte en banque et de signer nos chèques toutes seules. Avant d'avoir mon fils Alexandre, je me suis fait poser cinq stérilets. Je suis pour l'avortement mais ce ne doit pas être un simple moyen contraceptif."

Le jeudi 4 novembre et le dimanche 7 novembre, à 17h, Nicoletta fêtera ses 50 ans de carrière sur la scène du Lido. On sait déjà qui ne fera pas partie de la liste des invités...