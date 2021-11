Nicoletta pourchassée par les impôts, elle a dû vendre sa maison : "Je n'ai rien dit à personne..."

Elle est la reine incontestée des concerts en église. Depuis 25 ans, Nicoletta foule les lieux saints pour donner de la voix. Voilà 50 ans que la scène est sienne. Pour célébrer cet anniversaire professionnel, la chanteuse s'apprête à sortir un album piano voix, dont de nombreuses reprises de ses plus grands succès et quelques inédits. Carla Bruni, par exemple, lui a offert un blues, clin d'oeil à ses concerts en cathédrale, intitulé Mon Jésus-Christ. Et pourtant. L'artiste a bien failli baisser les bras dans les années 1980.

Certains choix mènent parfois à la banqueroute. Nicoletta, dans sa jeunesse, a misé sur le mauvais cheval en acceptant un rôle dans un opéra rock de Mort Shuman centré sur la ville de Paris. "J'avais annulé 80 concerts pour le faire, rappelle-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Et puis un jour, Europe 1 a arrêté de le suivre, tous les partenaires l'ont lâché et le projet a coulé. J'ai dû chanter sur des bandes-orchestres en discothèque pour pouvoir bouffer. J'ai vendu ma maison pour payer 650 000 francs d'impôts. Mais je n'ai rien dit à personne. Quand on trébuche, on a l'impression de voguer avec le vent mauvais."

C'est un conseil de sa grand-mère qui l'a aidé à sortir la tête de l'eau. "C'est si beau quand tu chantes avec un choeur gospel", répétait-elle, sans cesse, à Nicoletta. A 77 ans, l'artiste continue à contacter elle-même les curés de tout le pays. Impossible, en revanche, de chanter son nouveau titre Mon Jésus-Christ à la prochaine tournée. "Pas de provocation inutile, plaisante l'épouse de Jean-Christophe Molinier. Mais Carla, qui est ma voisine, m'a écrit ce blues incroyable. J'adore ses facéties, son deuxième degré. Son texte est une jolie métaphore : car, oui, Jésus, pour tous les chrétiens, est le plus beau des hommes..." Il s'est penché sur son épaule, il y a 25 ans, soyons-en sûr...

