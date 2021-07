Nicoletta : "On voyait toutes mes fesses", la chanteuse angoissée avant son retour sur scène

L'été est enfin arrivé après plusieurs semaines à se demander si on reverrait un jour le soleil. Avec l'été vient la période des festivals et des concerts. Parmi les premiers de la saison, les Francofolies de La Rochelle ont permis au public de retrouver leurs artistes favoris. Une pléiade de stars était présente cette année, de Francis Cabrel à Claudio Capéo en passant par Vitaa et Slimane. Et parmi eux, les spectateurs ont eu la chance de revoir Nicoletta.

La célèbre interprète du tube Il est mort le soleil a fait son grand retour sur scène après des confinements qui ont pesé sur son moral. Invitée du Club de l'été présenté par Thomas Isle et Anissa Haddadi, la chanteuse a évoqué cette période particulièrement compliquée et son plaisir de retrouver ses fans. "Enfin, je reprends la scène. (...) C'est une punition de passer plus d'un an et demi sans pouvoir attraper son micro, être avec son équipe, parce qu'une équipe c'est une famille pour une chanteuse. Et le public m'a tellement manqué", raconte la compagne de Jean-Christophe Molinier.

J'ai fait des cauchemars où ma robe était déchirée, on voyait toutes mes fesses... J'ai fait des trucs...

Confrontée à ses doutes et à l'angoisse de ne plus être capable de rechanter sur scène, l'artiste, qui ne compte pas ses sous, a fini par se poser la question qu'elle redoutait : "Tu te dis : 'Bon, est-ce que ça va fonctionner encore ?'". Des questionnements et des interrogations qui ont fini par peser sur son moral et sa santé mentale. "J'ai fait des cauchemars où ma robe était déchirée, on voyait toutes mes fesses... J'ai fait des trucs... C'était à moi de chanter mais je pouvais plus, ma voix était coincée. Ça m'a rendu vraiment une vie de cauchemars !", dévoile-t-elle dans l'émission diffusée mercredi 21 juillet.

Nicoletta a vite repris le dessus lors de son passage aux Francofolies. "J'avais une peur ! J'avais les genoux qui étaient mous quand je suis arrivée sur scène, comme à mes débuts. Mais quand même, au bout de deux chansons, tu récupères", dit-elle soulagée.

Une période instable et très difficile mentalement pour beaucoup de monde et notamment Nicoletta, qui a finalement réussi à surmonter ses angoisses pour retrouver le plaisir de la scène.