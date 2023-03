Niels Schneider : Le chéri de Virginie Efira souriant auprès d'une actrice envoûtante, topless sous un blazer élégant

Membre du jury de la 13ème édition du Luxembourg City Film Festival, Niels Schneider a posé lors de la soirée de clôture aux côtés d'Agathe Rousselle. Sexy avec un costume masculin bleu nuit, l'actrice ne portait rien sous son blazer. Topless sur le tapis rouge, la comédienne laissait d'ailleurs se dévoiler un imposant tatouage au creux de sa poitrine. Très classe, le chéri de Virginie Efira est apparu avec un total look black ainsi qu'avec un long manteau en cuir marron.

Amusé et souriant, l'acteur et la comédienne étaient complices sur le tapis rouge de l'événement présidé cette année par Asghar Farhadi. D'autres personnalités étaient présentes au sein du jury comme Marie Jung, Nadav Lapid et Sylvie Pialat. Organisé du 2 au 12 mars 2023, le Luxembourg City Film Festival a également accueilli plusieurs invités de prestige comme Geneviève Albert, Rafiki Fariala, Marian Blondeel, Ganael Dumreicher ou Isabel Spigarelli.

Choisi pour faire parti du jury cette année, Niels Schneider a débuté sa carrière au Canada dans le film de Yves-Christian Fournier, Tout est parfait. Il a ensuite été remarqué par Xavier Dolan qui lui a donné le rôle de son premier film J'ai tué ma mère. Un an plus tard, il a également joué dans Les Amours imaginaires. En 2011, Niels Schneider a reçu le trophée Chopard de la révélation masculine à Cannes puis a été nommé en 2019 pour le César du meilleur acteur pour sa performance dans Des choses qu'on dit, des choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret. Depuis 2018, il est en couple avec Virginie Efira qu'il a rencontré sur le tournage du film Un amour impossible.

Palmarès du Luxembourg City Film Festival

GRAND PRIX – BY ORANGE

I HAVE ELECTRIC DREAMS (BE, FR, CR) de Valentina Maurel

PRIX DU DOCUMENTAIRE – BY BGL BNP PARIBAS

DE HUMANI CORPORIS FABRICA (FR, US, CH) de Verena Paravel et Lucien Castaing-Taylor

Mention spéciale : NOUS, ÉTUDIANTS ! (CF, FR, CD, SA) de Rafiki Fariala

PRIX INTERNATIONAL DE LA CRITIQUE (FIPRESCI)

WORLD WAR III (IR) de Houman Seyyedi

PRIX 2030 AWARD BY LUXEMBOURG AID & DEVELOPMENT

THE KINGS OF THE WORLD (CO, LU, MX, FR, NO) de Laura Mora Ortega

PRIX DU PUBLIC – BY ORANGE

THE QUIET GIRL (IE) de Colm Bairéad

PRIX DU JURY JEUNE – BY KINEPOLIS

WORLD WAR III (IR) de Houman Seyyedi

PRIX DU JURY SCOLAIRE

TOTEM (NL, LU, DE) de Sander Burger

PRIX DU JURY ENFANTS

TOTEM (NL, LU, DE) de Sander Burger

VR – PRIX DE LA MEILLEURE EXPERIENCE IMMERSIVE

ALL THAT REMAINS de Craig Quintero

Mention spéciale : CONTAINER de Meghna Singh et Simon Wood