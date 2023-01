Nikola Lozina accusé de délaisser son fils Zlatan : il s'emporte, son ex Laura Lempika s'en mêle

La nouvelle a choqué de nombreux internautes, le 5 janvier 2023. Nikola Lozina et Laura Lempika ont annoncé qu'ils ne formaient plus un couple. Et depuis leur rupture, le candidat des Marseillais VS Le Reste du monde VS Les Motivés (W9) a quitté Dubaï pour la Belgique. Il n'est donc actuellement pas auprès de son fils Zlatan (2 ans). Un fait qui lui a été reproché sur Instagram. Il n'a donc pas tardé à répliquer.

Nikola Lozina n'avait pas caché qu'après sa rupture avec Laura Lempika, il avait fait son retour en Belgique, pour se ressourcer auprès des siens notamment. Pendant ce temps, son fils est resté auprès de sa mère. Il l'appelle donc chaque jour en visio afin de prendre de ses nouvelles comme il le dévoile sur les réseaux sociaux. Sans oublier de faire savoir que Zlatan lui manque beaucoup. Malgré tout, certains internautes l'accusent de l'avoir délaissé. L'un d'eux a suggéré qu'il rende visite à son fils durant quelques jours, car l'absence de son papa doit l'affecter. "Je ne peux malheureusement pas pour l'instant. Et si vous ne le saviez pas, les vols pour Dubaï ce n'est pas Ryanair Charleroi-Marseille, en cinquante minutes j'y suis. Je dois bosser ici en Belgique, je dois concrétiser des projets pour lui assurer un avenir justement", a donc répondu le candidat de télé-réalité.

Nikola Lozina agacé

Un autre internaute lui a expliqué en message privé que Zlatan pourrait lui reprocher son absence plus tard et que ça pouvait lui créer des traumatismes. Une remarque supplémentaire qui a fortement agacé le père de famille. "Vous comprenez que j'avais envie de revoir ma famille que je n'avais plus vue depuis longtemps ? Que j'avais besoin de souffler après ma séparation ? J'ai mon enfant tous les jours au téléphone. Il a une maman exceptionnelle qui s'occupe de lui. Même sa mamie est actuellement à Dubaï pour s'occuper de lui. Zlatan est habitué à mon absence à cause des tournages. Foutez-moi la paix bordel", a donc répliqué Nikola Lozina.

Interrogée au sujet de l'absence de Nikola Lozina au cours d'une session de questions/réponses dimanche, Laura Lempika a confirmé que Zlatan avait l'habitude d'être parfois éloigné de son papa. "Il l'a tous les jours au téléphone, cela se passe très bien. Il va le revoir bientôt", a-t-elle ajouté. Elle a ensuite dévoilé que son ex et elle comptaient rester vivre à Dubaï, chacun de leur côté, car ils y sont heureux. "Notre fils vit parfaitement épanoui, en sécurité. Le niveau scolaire pour plus tard est exemplaire et c'est le principal pour nous. Nous souhaitons le meilleur pour Zlatan", a-t-elle conclu.