Nikola Lozina séparé de Laura Lempika et à des milliers de km de son fils : une décision très réfléchie...

Dans la soirée du 5 janvier 2023, Nikola Lozina et son épouse Laura Lempika annonçaient leur rupture sur Instagram. Si cette nouvelle choc a fait trembler le monde de la télé-réalité, il semble que les deux influenceurs se sont quittés en bons termes. Désormais séparés, ils se partagent la garde de leur petit Zlatan, né en décembre 2020 et donc âgé de deux ans actuellement. Mais pour celui qui se fait appeler "Le Lord", cette séparation d'avec sa progéniture est compliquée à gérer...

Jeudi 12 janvier 2023 sur son compte Instagram, celui qui s'est fait connaître dans la troisième saison des Princes de l'Amour a répondu à quelques questions récurrentes de ses abonnés. Parmi elles, celle de savoir comment l'ancien candidat de télé-réalité gère la séparation avec son petit garçon. Touché par les nombreux messages reçus, Nikola Lozina a assuré tenir le coup. "J'ai été habitué à m'en séparer depuis sa naissance à cause des tournages notamment... Je trouve cette force intérieure de ne pas craquer. Je vais le revoir vite et les retrouvailles seront magiques", affirme-t-il en story. D'ailleurs, le jeune papa garde un contact très régulier avec son fils qu'il peut voir quotidiennement par appel visio. "Ça c'est quand il s'approche de la caméra pour me faire des bisous", a-t-il écrit en légende d'une capture d'écran où l'on peut voir le petit garçon s'approcher de l'objectif.

J'avais besoin de me ressourcer auprès de ma famille

Malgré tout, certains abonnés du célèbre influenceur se demandent également pourquoi le jeune papa a choisi de rentrer en Belgique, loin de son fils qui est à Dubaï. Pour Nikola Lozina, la raison est claire et légitime. "J'avais besoin de me ressourcer auprès de ma famille et de mon pays la Belgique. J'avais besoin de me retrouver aussi moi... Mais je suis aussi revenu en Belgique parce que j'ai deux beaux projets à développer. Donc si des fois je suis absent, c'est parce que j'ai quelques rendez-vous et que pour l'instant je ne peux rien dévoiler", a-t-il ensuite révélé.

Pour rappel, Nikola Lozina et Laura Lempika se sont rencontrés sur le tournage de la saison 3 de Moundir et les apprentis aventuriers, en 2018. Après 4 ans d'amour, un enfant et un mariage en grande pompe, les tourtereaux ont donc décidé de continuer leur route séparément...