Nikos Aliagas joufflu et très chevelu : son évolution physique plutôt bluffante

On ne présente plus Nikos Aliagas. Animateur à succès, il a présenté certaines des plus grandes émissions télé comme la Star Academy, The Voice ou encore 50' Inside sur TF1. Le franco-grec est également un journaliste de renom qui a notamment officié pour Euronews à ses débuts ou plus tard sur Europe 1, radio pour laquelle il a réalisé des interviews politiques et a traité de l'actualité. Autant d'activités qui ont fait de lui une grande figure de l'audiovisuel. Pourtant, Nikos Aliagas aurait au départ bien voulu se diriger vers une autre profession : celle d'artiste, et même de rockeur.

Dans sa jeunesse, le compagnon de Tina Grigoriou en avait en tout cas le look. "J'étais rockeur, avec le sac US et les cheveux longs. Mon père ne voulait plus me parler. A la maison, on écoutait du Leonard Cohen", avait-il confié dans les colonnes de Paris Match en 2013. Son ancienne carte orange (ancêtre de la carte Navigo) dévoilée par son ami taquin Thomas Sotto est en tout cas là pour lui rappeler cette époque. Les sourcils broussailleux, les cheveux en pagaille et un duvet de moustache apparent... Nikos Aliagas y est presque méconnaissable.

Pour faire carrière à la télé, l'animateur a toutefois fini par troquer son allure très décontractée pour des costumes-cravates beaucoup plus élégants et traditionnels. Il aura en revanche mis un peu plus de temps pour arborer sa très connue coupe de cheveux bien en place et sans aucun épi. En effet, à ses débuts, Nikos Aliagas était plutôt du genre à les avoir moins peignés et apparaissait par ailleurs un peu plus joufflu (voir notre diaporama).

Au fil des années, le papa de deux enfants (Agatha, 9 ans, et Andreas, 6 ans) s'est aminci et a trouvé son style qu'il ne quitte plus... excepté en été. En effet, lorsqu'il retourne sur ses terres natales en Grèce, Nikos Aliagas aime se laisser aller à se faire pousser la barbe, laquelle devient grisonnante en vieillissant. De quoi lui donner un look très sexy et sauvage qui fait toujours son petit effet. En août 2021, il est même allé plus loin pendant ses vacances en s'affichant avec une moustache poivre et sel. Cette fois, il n'avait ceci-dit pas fait l'unanimité. "J'ai voulu la garder mais personne n'est fan chez moi ! Adios el moustacho", avait-il reconnu.