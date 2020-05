Ninon Dechavanne sensuelle et sublime dans un petit soutien-gorge rose

Elle est difficile à suivre sur les réseaux sociaux ! Le compte Instagram de Ninon Dechavanne est privé. Il renvoie vers un autre compte qui, lui, est indisponible. Mais si vous fouillez bien les internets, vous découvrirez que la jeune femme a une troisième page sur le réseau social pour y dévoiler son quotidien. Confinée avec sa soeur Pauline et sa nièce Jeanne – 2 ans et demi –, la belle jeune femme a d'abord profité de son jardin, du soleil qui allait avec et des tenues légères qui l'aidaient à supporter ces températures. C'est pourquoi, de retour à Paris, elle n'a pas perdu les bonnes habitudes.

Le 15 mai 2020, Ninon Dechavanne a partagé une photographie sublime prise sur son balcon, dans le quartier de Montmartre – dans le dix-neuvième arrondissement de notre capitale. Sur cette image, la fille du présentateur télé se relève les cheveux d'un geste sensuel. Et puisque les températures sont aussi clémentes en Île-de-France qu'ailleurs, elle a opté pour un pantalon militaire taille haute et un chemisier très léger, d'une matière translucide, ouvert sur un soutien-gorge rose poudré.