Ninon Dechavanne confinée : Selfie ensoleillé, dessous en dentelle

Ces semaines hors du temps sont l'occasion pour Ninon Dechavanne de passer plus de moments avec Jeanne, la fille de sa soeur Pauline. La jeune femme ne cesse de publier des images craquantes de sa nièce.

Les Dechavanne avaient choisi de passer ce confinement loin de Paris, et en famille. "J'ai une famille décomposée, enfin, non, recomposée. Il y a le petit de mon amoureuse, qui a 13 ans, mon gendre, qui est pilote de ligne et avec qui je m'entends très bien, mes deux filles [Ninon et Pauline, NDLR]... C'est une expérience familiale nouvelle qui se déroule plutôt bien et, comme ma fille est enceinte, on est contents d'être avec elle. Sa fille, ma petite-fille, Jeanne, est trop mignonne et adorable. J'ai l'occasion de m'en occuper un tout petit peu plus, moi qui ne suis pas forcément un grand-père gâteux. On a un peu d'espace, on a beaucoup de chance. Vraiment", avait détaillé l'animateur à Femme actuelle le 6 avril dernier.

Il y révélait ne pas avoir vu sa compagne, médecin, "depuis près de trois semaines".