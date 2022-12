Noël de folie pour les Kardashian, North s'offre un duo avec une star internationale

Chaque année, Noël est une tradition immanquable pour la famille Kardashian. Et cette édition 2022 ne fera pas exception, comme l'ont montré les différents membres du clan sur leurs réseaux sociaux. Parmi les habitudes de Noël de la famille, on retrouve un décor souvent extravagant de leur demeure, avec de nombreuses lumières et décorations en tous genres typiques des fêtes de fin d'année, mais aussi des tenues de soirée festives et autres accessoires assortis.

Cette année, c'est Khloé Kardashian et le batteur du groupe culte Blink-182, Travis Barker, son mari, qui recevaient tout le monde chez eux à Calabasas en Californie, comme l'affirme le magazine américain People. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont vu les choses en grand.

Grâce aux multiples stories sur Instagram des personnes présentes, on peut se rendre compte qu'il y avait d'immenses arbres de Noël rouges, de multiples friandises au chocolat, des endroits pour que les enfants puissent jouer mais surtout... la chanteuse internationale Sia, en chair et en os !

North fait le show

Celle-ci s'est d'ailleurs fendue d'une belle prestation pour le clan Kardashian. Enfermée dans une fausse boîte grandeur nature, la chanteuse australienne de 47 ans a été rejoint par North West, 9 ans, fille du rappeur Kanye West et de Kim Kardashian, pour interpréter le titre Snowman. Un choix parfaitement dans le thème, le tout devant les yeux de sa mère, très fière. Sia a ensuite pu chanter quelques classiques de son répertoire, dont l'incontournable Chandelier.

On a également pu apercevoir lors de ses réjouissances de Noël les stars internationales que sont Kylie Jenner, qui a posé pour son compte Instagram, Kourtney Kardashian ainsi que des proches de la famille. Depuis des années, ils partagent leurs rituels de Noël et leurs cadeaux souvent hors de prix sur les réseaux sociaux et dans leur émission de télé-réalité qui les a rendu célèbre, L'Incroyable Famille Kardashian.

Si la famille Kardashian célèbre Noël de manière luxueuse et quelque peu médiatisée, elle est également connue pour faire de généreux dons à des organisations caritatives pendant la période des fêtes. Un clan qui n'est décidément pas prêt de perdre l'esprit de Noël.