Noémie (L'amour est dans le pré) émue par l'assassinat d'un être cher : ""Un des plus gros traumatismes de ma vie"

Comme souvent, Noémie de L'amour est dans le pré (2022) a pris un peu de temps pour échanger avec ses abonnés Instagram ce mardi 31 janvier. L'ex de Gaël souhaitait d'abord revenir sur le lancement de la saison 18 du programme romantique. Comme les téléspectateurs, elle a découvert la première salves des portraits des nouveaux candidats qui vont tout faire pour trouver l'amour.

Mais après cette parenthèse, Noémie s'est confiée sur un sujet beaucoup plus douloureux. En effet, ce 31 janvier marquait surtout le triste anniversaire de la disparition brutale d'un être qui lui est cher. "Aujourd'hui, pour moi, c'est un peu un jour particulier... J'ai de l'émotion. Il y a dix ans, je vivais un des plus gros traumatismes de ma vie...", a-t-elle débuté avec du mal à articuler. Noémie a finalement réussi à expliquer qu'à l'époque, elle était confrontée à un assassinat. "En fait, il y a dix ans, mon assistante maternelle, ma nounou, ma deuxième maman, a été assassinée dans mon village, la veille de mon anniversaire", a-t-elle rapporté.

Des souvenirs pas très beaux

Chaque année, à cette période, Noémie ne peut donc s'empêcher de repenser à ce drame dont elle n'apportera pas plus de détails. "Ça fait 4-5 ans que mon anniversaire redevient festif mais ça a été une étape très très compliquée dans ma vie et du coup ce jour est vraiment particulier. J'ai une grosse pensée pour ses enfants, tous les gens du village", a-t-elle simplement déclaré ensuite. Face aux préoccupations de ses abonnés, la jolie jeune femme agricultrice a également tenu à rassurer avec le sourire radieux qu'on lui connaît bien : "Je reçois plein de messages... Ne vous inquiétez pas, ça va, c'est juste que forcément on y repense, ça fait remonter des souvenirs pas très beaux et voilà quoi. J'allais dire c'est la vie mais c'est absolument pas la vie, mais ça va, c'est juste un jour particulier pour moi."

Noémie va donc de l'avant du mieux qu'elle le peut, entourée de ses proches. Aux dernières nouvelles, elle n'aurait cependant pas encore trouvé le partenaire de ses rêves. "Mais j'apprends à être heureuse toute seule et je suis très heureuse ! J'ai une vie remplie. L'amour viendra quand je m'y attendrais le moins peut-être. Je ne me pose plus de questions. Ça viendra quand ça viendra", relativisait-elle au mois de novembre 2022.