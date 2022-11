Noémie (L'amour est dans le pré) vue avec un beau jeune homme : elle dit tout sur leur relation

L'aventure L'amour est dans le pré 2022 a touché à sa fin le 14 novembre dernier, avec la diffusion de la dernière partie du bilan. Depuis, les candidats ont repris leur quotidien loin des caméras. Mais le public peut continuer à suivre leurs aventures sur les réseaux sociaux. Le 21 novembre, Noémie a d'ailleurs fait une révélation sur sa vie amoureuse.

La céréalière et éleveuse de vaches allaitantes de 24 ans a immédiatement ému les téléspectateurs de M6. Face à Karine Le Marchand, elle avait confié lors du tournage de son portrait que les quatre hommes qu'elle a connus l'ont trompée. Grâce à l'émission, elle espérait donc rencontrer l'homme qui lui ferait enfin prendre confiance en elle et qui lui donnerait tout l'amour dont elle avait besoin. Lors du speed-dating, son choix s'est porté vers Romain et Gaël. Mais elle n'a pas caché qu'elle avait une préférence pour ce dernier.

Sans surprise, Romain a donc quitté son exploitation et tous deux se sont mis en couple. Malheureusement, leur histoire d'amour n'a pas duré bien longtemps. Trois semaines plus tard, Noémie a préféré rompre avec l'ambulancier toulousain. "Après son séjour à la ferme, on a beaucoup échangé mais il m'a tellement saturée de messages que ça m'a bloqué. En le revoyant, je me suis aperçue que je l'avais idéalisé. Et que, même s'il me plaisait physiquement, je ne ressentais pas le petit truc en plus", avait-elle notamment confié à Télé Poche en octobre dernier.

Noémie se confie sur sa vie amoureuse

Très vite, des rumeurs de couple avec Guillaume du Limousin ont couru. Des allégations bien vite démenties par les principaux intéressés (le charmant brun file toujours le parfait amour avec sa prétendante Noémie). Puis, les internautes ont soupçonné la jeune femme d'avoir retrouvé l'amour dans les bras d'un anonyme (un autre Guillaume) après qu'elle est apparue complice avec un beau jeune homme. Mais il n'en est rien !

Le 21 novembre 2022, Noémie a pris le temps de répondre à certaines questions de ses abonnés. L'un d'eux à voulu savoir si elle était toujours célibataire. "Je n'ai encore trouvé personne, mais j'apprends à être heureuse toute seule et je suis très heureuse ! J'ai une vie remplie. Je suis très bien entourée. L'amour viendra quand je m'y attendrais le moins peut-être. Je ne me pose plus de questions. Ça viendra quand ça viendra", a-t-elle répondu. Avis à ses admirateurs donc.