Noémie (L'amour est dans le pré) : Gaël déjà remplacé par un beau jeune homme ? Cette photo en dit beaucoup...

"Je m'attendais à un minimum de sa part, juste pour savoir si je lui plaisais. Je n'ai découvert ce qu'il disait de moi en interview qu'au moment de la diffusion (...) Après son séjour à la ferme, on a beaucoup échangé mais il m'a tellement saturée de messages que ça m'a bloqué. En le revoyant, je me suis aperçue que je l'avais idéalisé. Et que, même s'il me plaisait physiquement, je ne ressentais pas le petit truc en plus", a avoué Noémie, candidate de L'amour est dans le pré édition 2022, il y a quelques jours.

La jeune céréalière de 25 ans a donc mis un terme à sa relation amoureuse avec le très réservé Gaël et tous les deux s'en étaient même expliqués face à Karine Le Marchand dans un précédent épisode. Si la blonde a donc fait étalage de sa rupture, elle vient aussi de faire étalage de ce qui semble être sa nouvelle relation amoureuse.

En effet, Noémie a visiblement retrouvé le sourire quelques jours après avoir vécu un drame sur son exploitation, un de ses bestiaux s'étant arraché une corne. Dans la nuit de lundi à mardi 1er novembre, elle a publié en story de son compte Instagram un selfie d'elle en compagnie d'un beau jeune homme qui se tient juste derrière elle. Le duo est très complice et un émoji coeur apparaît sur l'écran, en tout petit. Elle a même désigné le profil du jeune homme, un dénommé Guillaume qui comme le dévoile son profil, a lui aussi 25 ans.

Est-ce le nouvel amoureux de Noémie ? Tout semble aller vers une réponse positive, le sourire de la jeune femme, de Guillaume et ce fameux coeur en disent en effet beaucoup. Un coup dur, sûrement, pour Gaël.

Elle qui a connu quatre histoires d'amour et a été trompée quatre fois, avait fait savoir dans son portrait qu'elle recherchait un homme fort et costaud. Puis, après sa rupture avec Gaël, elle avait déclaré : "Je changerais aussi cette idée fausse que c'est au mec de faire le premier pas. Et je m'attacherais moins au physique. J'ai compris que je ne cherchais pas forcément un grand un peu baraqué, mais un mec avec du charisme". Guillaume, de ce que l'on peut voir sur l'image, semble tout de même assez baraqué et grand. Comme quoi, Noémie a peut-être enfin trouvé chaussure à son pied.