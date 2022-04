Nolwenn Leroy : Combinaison parme et grosses lunettes, un look surprenant qui la change

Fameuse coach surprise de cette nouvelle saison de The Voice, Nolwenn Leroy a fait une apparition remarquée ce vendredi 6 avril 2022. En effet, la chanteuse bretonne s'est affichée avec une grosse paire de lunettes, pour un look sexy et rétro !

C'était à l'occasion d'un concert organisé par Radio Scoop que la chanteuse s'est retrouvée au micro et face caméra pour s'adresser à ses fans. En effet, après avoir chanté lors de l'évènement (où on retrouvait notamment Marc Lavoine et Joyce Jonathan) celle qui chante la Bretagne mieux que personne s'est retrouvée avec une énorme paire de lunette sur le nez, un look bien différent de celui qu'on lui connait d'habitude. Le belle brune portait une combinaison de couleur parme à la fois élégante et sexy(voir diaporama). "C'est une joie intense d'avoir participé à cette soirée (...) Et c'est beaucoup d'émotion de pouvoir revenir ici à Clermont (...) Parce que chez moi c'est la Bretagne mais c'est aussi l'Auvergne", a déclaré la chanteuse, décidément ravie de sa soirée.

Samedi dernier, elle s'était illustrée sur TF1 en tant que coach surprise dans The Voice. Chargée de repêcher des candidats, la gagnante de la Star Academy a finalement donné une seconde chance à Jean et Kilian qu'elle a fait s'affronter sur Sign of the times de Harry Styles. Jean Palau a remporté cette battle et a eu le droit de choisir l'équipe de Florent Pagny.

C'est sur une autre chaîne que, le 21 mars dernier, les fans de Nolwenn Leroy ont pu voir leur idole puisque la chanteuse était invitée dans l'émission Les Maternelles sur France 2 avec Agathe Lecaron. Celle qui est maman depuis 2017 avait évoqué la maternité. "C'est compliqué d'élever un enfant. On voudrait qu'il n'ait peur de rien, qu'ils vivent des choses et, en même temps, pas trop non plus", confiait-elle alors. Néanmoins, la belle chanteuse envisage la possibilité d'un nouvel enfant avec son compagnon Arnaud Clément. "J'ai adoré avoir une petite soeur donc j'aimerais bien offrir ça à mon fils, même s'il y a des frères et soeurs qui ne se supportent pas, ce n'est pas un drame non plus. Et il y a des enfants uniques qui sont super heureux", expliquait-elle.