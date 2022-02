Nolwenn Leroy : Pourquoi a-t-elle fait changer son nom de famille ? Elle explique

Nouvelle arrivante dans le jury de The Voice, Nolwenn Leroy fait partie des chanteuses incontournables en France. Plutôt pudique sur sa vie privée, la maman du petit Marin était jusqu'alors restée discrète sur un point important de sa vie : son changement de nom de famille, au début de sa carrière. En effet, fille du footballeur Jean-Luc Le Magueresse, elle a choisi de prendre le nom de sa mère Muriel Leroy.

Un choix qu'elle assume mais dont elle parle assez rarement. Toutefois, ce mercredi 22 février 2022, elle a profité de l'actualité pour l'évoquer en story sur Instagram. En effet, l'Assemblée Nationale s'apprête à voter une loi, proposée par Eric Dupont Moretti, qui permettra aux enfants de changer plus facilement leur nom de famille. Tout en relayant l'article, la chanteuse a parlé de son expérience personnelle : "Leroy, c'est le nom de ma mère. Porter son nom, c'est ce que je voulais. Pour lui rendre hommage. Ma maman n'a eu que des filles et le nom Leroy s'arrêtait aussi du côté de la soeur de mon grand-père". Nolwenn Leroy a en effet une petite soeur Kay, avec qui elle se rend régulièrement à Roland-Garros et qui évolue dans les cuisines des plus grands restaurants en tant que pâtissière.

Mais Nolwenn a également envie de continuer "à faire vivre ce nom et son histoire". Très proche de sa mère, elle avait plusieurs fois parlé de cette femme d'origine Auvergnate qui a élevé ses filles seules après son divorce. Une épreuve difficile pour Nolwenn, qui sait que cela lui a sûrement donné ce caractère de battante. "Je n'aurais pas cette force et ce caractère qui est le mien aujourd'hui [sans le départ de son père]. De résister, de ne pas me laisser abattre, de rebondir, si je n'avais pas eu ce chemin de vie aussi", avait-elle confié à Gala. "S'il n'était pas parti, est-ce que j'aurais eu ce destin-là ? Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais fait autant de musique, est-ce que je me serais raccrochée à la musique comme je me suis raccrochée à la musique ?"

Aujourd'hui, sa carrière rayonne et sa vie familiale aussi : en couple depuis plus d'une décennie avec le tennisman Arnaud Clément , elle est devenue maman d'un petit Marin en 2017. Sans oublier qu'on la retrouve tous les samedis en direct de The Voice, où elle va récupérer les talents éliminés en secret...