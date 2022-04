Noom Diawara célibataire à 43 ans... mais prêt à avoir un enfant : "Ça me déprime un peu..."

Il est à l'affiche du film Qu'est ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, de Philippe de Chauveron, depuis le 6 avril 2022. Noom Diawara, qui incarne Charles depuis le début de la saga, rencontre le succès au cinéma mais aussi sur scène. Actuellement en train d'écrire son prochaine one-man-show, il revient tout juste de la 38e édition du Festival Mont-Blanc, durant laquelle il faisait partie des membres du jury.

Reste maintenant à trouver la bonne personne

Côté coeur, en revanche, les choses semblent un peu plus difficiles pour le comédien... qui sort, il faut croire, d'une rupture. "C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai signé beaucoup de dates de tournée et que j'étais ravi d'aller me ressourcer ces quelques jours à la montagne, explique Noom Diawara dans les colonnes du magazine France Dimanche. Me remettre à 43 ans sur le marché me déprime un peu, je crois que je vais devenir ermite. Je me sens pourtant prêt à avoir un enfant, mais reste maintenant à trouver la bonne personne. Il me faudrait un bon coup de foudre en fait ! Le genre de truc où on emménage au bout d'une semaine, on fait un enfant au bout d'un mois, et on vit heureux jusqu'à la fin de nos jours."

Un coup du destin suffira, peut-être, à le pousser dans la bonne direction. Après tout, il est difficile de passer à côté de Noom Diawara, encore plus compliqué de résister à son charme quand on le croise. Sur petits et grands écrans, tout le monde s'arrache l'acteur. S'il avait suivi les conseils de ses parents, il serait toutefois resté un peu plus dans l'ombre, lui qui avait prévu, à l'origine, de créer des concepts d'émissions sans y participer. "Tous les deux étaient très pudiques, ils ne voulaient surtout pas qu'on se fasse remarquer, se souvient-il. C'est pourquoi, par la suite, je ne m'imaginais pas du tout sur le devant de la scène, mais plutôt en coulisses. Au début, le fait de me voir à l'écran les mettait très mal à l'aise. Et aujourd'hui, même s'ils demeurent toujours un peu inquiets pour moi, ils sont heureux et fiers..."

