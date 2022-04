Le Bon Dieu 3 : "Torpeur et larmes", les acteurs reviennent sur le tournage marqué par un drame

En proposant ce troisième volet de la saga, Philippe de Chauveron espère redonner le sourire aux Français. Le mercredi 6 avril 2022, les spectateurs découvrent finalement le film Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? après des mois de report. Et si les rires sont de mise, à l'écran, le tournage a été un peu moins amusant à vivre pour les comédiennes, les comédiens et les équipes techniques. A la fin du long-métrage, chacun pourra lire "En souvenir de Morvan, Milo et Hervé", dont la mort, survenue l'année dernière, a bouleversé tout le monde.

Le 23 avril 2021, Morvan Omnès, son fils Milo Omnès, et Hervé Ribatto ont effectivement été percutés en voiture à un carrefour d'une route de la Vienne, alors qu'ils quittaient le plateau de tournage. Le film en cours a été suspendu pendant une semaine et cette tragédie a touché en plein coeur chaque personne qui avait côtoyé les trois victimes... dont Chantal Lauby et Christian Clavier, qui assurent depuis quelque temps la promotion de Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ?.

Le soir, les gens pleuraient dans leur chambre d'hôtel

"Se réamuser après cela a été extrêmement difficile, se souvient Christian Clavier dans les colonnes du journal Le Parisien. L'équipe a été extraordinaire." "On a essayé de faire notre travail le mieux possible", ajoute Chantal Lauby, qui s'est trouvée plongée dans "la torpeur" après la mort des trois hommes. "C'est grâce aux techniciens qu'on a repris le tournage, se souvient le réalisateur Philippe de Chauveron. Ce sont eux, alors que certains étaient très proches de Morvan, Milo et Hervé, qui ont dit : 'Il faut terminer le film pour eux, pour nous'. Quand on tournait, on réussissait à rigoler et, le soir, les gens pleuraient dans leur chambre d'hôtel."

Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu ? sort le 6 avril 2022 à la suite du succès fulgurant des deux volets précédents - 12,3 millions de spectateurs pour le premier, 6,7 millions pour le deuxième. Le film raconte, cette fois-ci, la rencontre entre Claude et Marie, qui célèbrent leur 40 ans de mariage, avec les beaux-parents de leurs filles, venus d'Algérie, d'Israël, de Chine et de la Côte d'Ivoire.