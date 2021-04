Élodie Fontan, "le coeur serré" : après le drame mortel, elle reprend le tournage du Bon Dieu 3

Élodie Fontan n'était pas la seule membre du tournage à avoir du mal à reprendre une vie normale après un tel drame. Ary Abittan a partagé une photo tirée de l'hommage en l'honneur des machinistes disparus. Au lendemain de l'accident grave, une échelle de techniciens de cinéma avait été décorée de fleurs dans un parc ensoleillé de la ville de Châtellerault, où le film est tourné. "Le tournage a repris, le coeur serré. Milo, Morvan, Hervé. Timothée bats toi", écrit le comédien, encourageant ainsi l'équipier grièvement blessé dans l'accident.

Frédérique Bel a partagé la même photo qu'Élodie Fontan dans sa story Instagram. "Reprise du tournage, le coeur serré", a-t-elle ajouté. Un moment difficile pour toute cette grande famille.

Pour rappel, la voiture des machinistes était entrée en collision avec un autre véhicule, dont le conducteur a été transféré à l'hôpital. Un choc violent qui aurait détruit les deux voitures, causé par un cédez-le-passage non respecté. Le conducteur, seul, aurait percuté la voiture des employés qui arrivait en face. Une route jugée à risque et accidentogène d'après les locaux et le maire de la commune de Pouant, Jacques Proust.

Le conducteur du véhicule en cause, un artisan âgé d'une trentaine d'années, a été mis en examen pour homicides involontaires avec circonstance aggravante. 20 Minutes évoquait un taux d'alcoolémie positif à 0,8 gramme par litre de sang et une vitesse excessive.