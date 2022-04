Diaporama Noom Diawara célibataire à 43 ans... mais prêt à avoir un enfant : "Ça me déprime un peu..."

Noom Diawara célibataire à 43 ans... mais prêt à avoir un enfant : "Ça me déprime un peu..."

Noom Diawara, le réalisateur Philippe de Chauveron, Alice David, Abbès Zahmani et Salimata Kamaté à la présentation du film "Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon dieu" au Mérignac Ciné à Mérignac, le 19 janvier 2022. © Jean-Marc Lhomer/Bestimage

Frédéric Chau, Frédérique Bel et Noom Diawara - 16e édition des NRJ Music Awards à Cannes. Le 13 décembre 2014.

Noom Diawara - Avant-première du film "Captain America : Civil War" au Grand Rex à Paris, le 18 avril 2016. © Christophe Aubert via Bestimage

Caroline Vigneaux, Noom Diawara et Claudia Tagbo - Première du film "Barbaque" au cinéma Pathé Wepler à Paris, le 19 octobre 2021. © Guirec Coadic/Bestimage

Jonathan Cohen et Noom Diawara à l'opération "Charity Day chez Aurel BCG partners" à Paris, le 11 septembre 2019. © Veeren / Bestimage

15 / 18

Medi Sadoun et Noom Diawara - Avant-première du film "Ghost in the Shell" au Grand Rex à Paris, le 21 mars 2017. © Olivier Borde/Bestimage