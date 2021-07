Nora Hamzawi maman : comment elle est devenue l'idole de son fils

A la rentrée prochaine, Nora Hamzawi fera son grand retour sur scène avec un spectacle éponyme. Un sujet qu'elle a évoqué dans l'édition du 22 juillet 2021 de Télérama. La charmante humoriste de 38 ans a également parlé de la mort de son papa et de la maternité.

Nora Hamzawi est très discrète en ce qui concerne sa vie privée. On en oublierait presque qu'en 2017 elle est devenue maman pour la première fois. Un petit garçon qu'elle souhaite préserver le plus possible. Le public ne connait pas son prénom et n'a jamais vu son visage. Mais pour Télérama, elle a accepté d'évoquer un peu le sujet. De 2014 à 2015, elle était chroniqueuse au Grand Journal. Une expérience dont elle ne garde pas un bon souvenir. La belle brune a en effet mal vécu "d'avoir autant de pression" et ne s'y est fait aucun ami. Une bonne nouvelle viendra heureusement ensoleiller son existence : "Je tombe enceinte. Tant mieux. Je me jure de ne plus faire de télé. Et... j'y retourne durant deux ans, dans Quotidien, car Yann Barthès fait partie de ces gens (...) dont le regard est un soutien, un éclairage."

Aujourd'hui, son fils a bien grandi. Il est en maternelle et, comme Nora Hamwawi l'a révélé, il est dans la même école que le petit garçon du réalisateur Jacques Doillon : Lazare Doillon-Tencer (né en 2016 de ses amours avec Marianne Doillon-Tencer). La jeune maman met un point d'honneur à développer son imaginaire. Et, pour ce faire, "tout est jeu, du matin au soir". "A la maison, nous parlons aux objets. (...) Quand il me pose une question, je ne lui montre pas la réponse sur l'écran de mon téléphone, je lui en fais une description pour qu'il visualise ce qu'il veut", a-t-elle précisé.

Et pour son fils, comme pour les autres enfants, Nora Hamzawi avait conçu pendant le confinement un spectacle afin d'expliquer la pandémie aux enfants. Un projet baptisé Guignol et le voleur de masque. "J'ai tenu à ce que ce petit spectacle diffusé sur Internet ressemble le plus possible au vrai théâtre de Guignol. J'ai donc convoqué Guignol à la maison. J'ai adoré fabriquer ce petit objet et je suis devenue l'idole de mon fils", a-t-elle déclaré. Et sans doute celle d'autres millier d'enfants.