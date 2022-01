Nora Hamzawi, une maman "trash" ? Gros malentendu à l'école de son jeune fils

Ces dernières années, Nora Hamzawi s'est imposée comme une valeur sûre de l'humour, que ce soit avec ses chroniques sur France Inter, en répondant aux questions d'enfants pour Quotidien ou encore au cinéma dans Éléonore. Elle est de retour cette fois avec un nouveau spectacle, lequel sera diffusé en direct sur TMC le 26 janvier prochain. Sur scène, Nora Hamzawi exprime les interrogations d'une jeune femme trentenaire autour de la maternité, du couple mais aussi de la libido. Un spectacle qu'elle déconseille ainsi "aux moins de 15 ans" comme elle l'a souligné lors de son passage dans Quotidien jeudi 13 janvier 2022.

Nora Hamzawi préfère ainsi éviter tout malentendu comme elle a pu le vivre avec son propre fils à qui elle avait tenté d'expliquer son métier. Face à Yann Barthès, la comédienne a raconté une drôle d'anecdote survenue un peu avant le début de l'épidémie de coronavirus. "Quand je suis allée le chercher en maternelle, donc ça fait un petit moment, c'était avant le confinement, l'ATSEM m'avait dit : 'Vous savez, votre fils dit à tout le monde que vous faites des spectacles pour adultes'. Ce qui était hyper ambigu. Et je me sentais un petit peu trash", a-t-elle rapporté aujourd'hui amusée.

Nora Hamzawi a plus tard essayé de clarifier la situation auprès de son fils dont on ne sait rien, même son prénom. "Je lui dis : 'Je raconte des histoires, mais pour les grands et en essayant de faire rire'". En revanche, lorsque l'enfant lui demande des exemples précis, la jolie brune qui s'est débarrassée de ses lunettes préfère pour l'instant rester vague.

C'est en 2017 que Nora Hamzawi est devenue maman pour la première fois de son petit garçon. Un événement qui a totalement bouleversé la vie de l'humoriste de 38 ans, dans le meilleur des sens. "La maternité est moins angoissante que ce qu'on m'en avait dit", avait-elle déclaré pour Télé Star en 2019. Pour Nora Hamzawi, "le plus grand changement" est surtout très positif : "C'est le fait que j'aime une personne plus que tout au monde et de manière indéfectible !"