Notes de frais falsifiées, faux justificatifs : un célèbre arbitre de Ligue 1 pris la main dans le sac !

Le petit monde du football français est en émoi depuis plusieurs semaines maintenant et ce n'est pas la dernière affaire sortie ce 17 février qui va arranger les choses... Début janvier, le président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, s'est retrouvé au coeur d'une énorme polémique et après un audit à charge contre lui, ses jours semblent comptés à la tête de la fédération. Une institution qui a beaucoup de travail en ce moment puisqu'un scandale impliquant un arbitre bien connu du championnat de France vient d'être dévoilé.

Selon les informations du site Foot Amateur, Bartolomeu Varela, un arbitre de 49 ans originaire de Dunkerque (Nord), auteur de plus de 130 matchs en Ligue 1 et élu meilleur arbitre de Ligue 2 en 2021 est impliqué dans une bien sombre affaire. D'après nos confrères, il a été radié par la FFF pour son implication dans une affaire de faux justificatifs de déplacement en octobre 2022. Dans les faits, ce dernier aurait produit un total de 21 billets électroniques d'Air France pour des vols entre Brest et Paris sur une période de trois ans. Un trajet qu'il devait effectuer pour des convocations à la Direction technique de l'arbitrage et qu'il passait donc dans ses notes de frais.

Il produit de faux justificatifs pour tenter de s'innocenter

Le problème c'est que celui que l'on nomme "M. V." dans le procès-verbal de la commission fédérale de l'arbitrage du 27 octobre n'a pris l'avion qu'à une seule reprise et s'est donc fait rembourser les 20 autres trajets par la compagnie aérienne, puisqu'il les a effectués en voiture. Entendu par sa fédération le 11 janvier dernier, Bartolomeu Varela s'est défendu d'avoir voulu profiter du système. Ce dernier a expliqué que "ces irrégularités administratives ne lui avaient pas été profitables" et qu'il était une personne honnête. Pour se défendre, l'arbitre a produit des justificatifs et notamment des factures d'Air France, mais la compagnie a assuré à la FFF que les documents en question n'étaient pas conformes aux informations présentes dans son système. Cela signifie pour la commission fédérale que ce dernier a produit de "faux justificatifs (...) dans l'unique but de percevoir des sommes indues".

Face à sa radiation, celui qui a arbitré en Ligue 1 entre 2010 et 2017 a indiqué être "peiné de terminer sa carrière comme cela".