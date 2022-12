Notre top 4 des jeux de société funs spécial adulte à vous procurer à Noël

Achetez le jeu de société pour adulte Blanc Manger Coco pour 21,50 € sur Amazon

Les fans d'humour noir vont être sur un petit nuage. Ceux qui ont un humour décalé aussi. S'ils sont parfois bridés durant les déjeuners entre amis ou les sorties, ils vont enfin pouvoir laisser libre cours à leur créativité. Comment ? Grâce au jeu de société culte pour adulte Blanc Manger Coco. Si vous ne connaissez pas les règles, on vous les explique en quelques secondes. Les joueurs ont à leur disposition plusieurs cartes blanches chacun avec un morceau de phrase écrit dessus. Tour à tour, les joueurs tirent une carte bleue. Celle-ci donne une phrase à trous. À vous de la compléter avec l'une de vos cartes comportant un morceau de phrases. Le but est de créer la phrase la plus drôle, mais cohérente, possible.

Au début de phrase "La fin justifie ...", si vous avez par exemple l'expression "Le trafic d'organes", c'est le fou rire assuré ! C'est à celui qui a lu la carte bleue de juger qui a trouvé la moins bonne phrase et la meilleure. Le top 1 a un bonus et le dernier un malus. Au bout de 5 malus, c'est fini, vous êtes éliminé. Et attention, vous ne pouvez utiliser la même carte blanche qu'une seule fois. À vous donc d'être stratégique. Préparez-vous à passer une soirée haute en couleur avec ce jeu de société pour adulte Blanc Manger Coco.

2. Bon plan en or avec ce jeu de société pour adulte Révélations Explosives Juduku et ses 28 % de réduction

Faire appel à son cerveau pour trouver une réponse spontanément en quelques secondes, c'est sûrement l'un des défis les plus compliqués lorsque l'on fait une soirée avec ses amis. Encore plus lorsque l'on est à une heure avancée et que la boisson a déjà coulé à flot. Mais c'est aussi là que c'est le plus amusant. Avec le stress du chrono, les réponses sans queue ni tête ou très révélatrices vont fuser. Fous rires garantis. Mais il peut parfois être compliqué de trouver la bonne question à poser. C'est là que le jeu de société pour adulte Révélations Explosives Juduku entre en jeu. Un nom qui annonce directement la couleur. Cadeau parfait pour Noël, il est en plus en promo sur Amazon. Son prix passe ainsi de 35,00 € à 28,45 €. Une réduction incroyable de 28 %. Procurez-vous donc sans plus attendre ce jeu idéal en soirée pour moins de 30 €.

Répondez aux questions explosives dans le temps imparti pour gagner