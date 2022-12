Nouveau look de Marion Bartoli : son mari voulait absolument qu'elle change, elle l'a fait !

Celle qui a participé à Mask Singer il y a quelques mois de cela est installée à Dubaï avec son mari et leur petite fille Kamilya, qui va bientôt fêter ses 2 ans puisqu'elle est née quelques jours avant Noël en 2020. Tout semble très bien se passer pour l'ancienne joueuse, qui multiplie les activités professionnelles depuis la fin de sa carrière sportive. On la retrouve notamment dans les médias et plus précisément sur RMC, où elle intervient en tant que consultante, spécialisée dans le tennis. Elle ne s'est d'ailleurs pas fait que des amis dans ce milieu et depuis quelque temps elle entretient une profonde inimitié avec Benoît Paire. Les deux ne cachent pas leur désamour commun et ils n'hésitent jamais à s'envoyer des piques quand ils le peuvent.