Marion Bartoli : son beau message d'amour pour les 32 ans de son chéri Yahya

Marion Bartoli est une femme heureuse et comblée. Après un très beau parcours qui l'a vu remporter Wimbledon en 2013, elle décide de mettre un terme à sa carrière la même année. Victime de problèmes de santé, l'ancienne joueuse de 37 ans semble avoir retrouvé le sourire depuis quelques années, après des périodes très difficiles. Une rencontre a changé sa vie, celle avec Yahya Boumediene, un beau joueur de foot belge qui a pris sa retraite. Depuis, les deux tourtereaux vivent une très belle histoire et décident de se marier en décembre 2019.

Quasiment un an plus tard, Marion Bartoli donne naissance à leur adorable petite Kamylia. Le couple vit heureux du côté de Dubaï avec leur fille, mais l'ancienne championne revient souvent en France pour le travail. Consultante spécialisée dans le tennis, elle va couvrir la quinzaine de Roland-Garros cette année pour le diffuseur Amazon Prime. Malgré ses impératifs, elle a tout de même trouvé le temps d'adresser un très beau message d'amour à son chéri sur son compte Instagram. Suivie par 264 000 abonnés, celle qui ne partira pas en vacances avec Benoît Paire a mis en ligne une belle publication où l'on ressent bien tout l'amour qui la lie à Yahya.

Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, à celui qui m'a redonné le sourire pour toujours

"Joyeux anniversaire à l'amour de ma vie, à celui qui m'a redonné le sourire pour toujours. À nous 3, pour toujours. Je vous aime au-delà de ce que les mots peuvent exprimer", écrit-elle en commentaire d'une publication où elle a mis plusieurs photos de son couple. Entre les selfies à deux et les photos d'eux et leur petite Kamylia, Marion Bartoli a choisi un condensé de beaux moments de vie en famille. L'ancien footballeur n'a pas été insensible à ce message puisqu'il a rapidement commenté avec une série d'emojis qui exprime parfaitement sa joie suite à la découverte de ce beau et tendre message.