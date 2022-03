Marion Bartoli tacle encore Benoît Paire sur son hygiène de vie : 'Il va se soûler la gueule'

En voilà deux qui ne passeront certainement pas leurs vacances ensemble. Depuis maintenant plus de deux ans, c'est la guerre froide entre Marion Bartoli, l'ancienne championne de tennis et l'un des tous meilleurs joueurs français, Benoit Paire. Il y a plusieurs années, l'ancienne vainqueur de Wimbledon avait critiqué le tennisman de 32 ans en lui reprochant de ne pas avoir serré la main d'un de ses adversaires. Une pique à laquelle le compagnon de Julie Bertin avait répondu en postant une vidéo qui avait fait le buzz où on le voyait boire un verre et lancé son fameux "Santé Marion !", destiné à sa nouvelle ennemie.

Après une petite période d'accalmie et les bons résultats obtenus par Benoît Paire à l'Open d'Australie, le Français semble être retombé dans ses travers avec une nouvelle défaite au premier tour d'Indian Wells. Alors qu'il menait 6-2, 5-2, il a raté quatre balles de match pour finir par perdre la rencontre, évoquant par la suite un "problème mental". Invitée à réagir aux explications du tennisman sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC, Marion Bartoli n'a pas hésité à tancer l'ex de Shy'm et les mots choisis sont particulièrement durs à son encontre. "J'aurais de la compassion si Benoît s'entraînait à fond, s'il était extrêmement rigoureux. (...) Mais là on n'est pas du tout dans cette situation", explique-t-elle.

Il a complètement décroché. Il vient sur les tournois en touriste et il espère avoir les résultats des gars qui font les efforts au quotidien

Ce n'est que le début d'une longue tirade dans laquelle Marion Bartoli va s'en prendre assez violemment à Benoît Paire, en remettant en cause son envie et son professionnalisme. "Benoît, ça fait 5, 6 ans qu'il ne s'entraîne plus. Il a complètement décroché. Il vient sur les tournois en touriste et il espère avoir les résultats des gars qui font les efforts au quotidien, qui s'arrachent, qui font des sacrifices. À un moment donné il ne faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Ça finit par m'exaspérer", lance-t-elle, avant de lui asséner le coup de grâce : "Le gars il vient prendre 12 000 euros au premier tour en arrivant en touriste, en disant que s'il gagne son match, le lendemain sur son day-off il va jouer au golf, et que là parce qu'il a perdu, bichette il va se soûler la gueule".