Nouvelle Star : La reconversion étonnante d'un candidat emblématique de l'émission !

Voilà déjà vingt ans que la toute première saison de la Nouvelle Star a été diffusée sur M6. Pour marquer le coup, la chaîne a décidé d'organiser deux soirées événement (les 15 et 21 février) au cours desquelles les téléspectateurs et fans du télé-crochet pourront retrouver le jury originel composé de Marianne James, André Manoukian, Dove Attia et Manu Katché mais aussi plusieurs candidats emblématiques, dont François Raoult, finaliste de la saison 8. Depuis toutes ces années, le chanteur a néanmoins changé son fusil d'épaule et évolue aujourd'hui dans un tout autre domaine !

Deux ans après son passage à la Nouvelle Star, ce passionné de musique avait sorti son tout premier single puis, quelques mois plus tard, son premier album. Malgré un enthousiasme débordant, il n'a jamais rencontré le succès escompté. Lors d'un entretien exclusif accordé à Gala et publié le 8 février 2023, l'ancien chanteur assure pourtant ne pas regretter d'avoir tenté sa chance. "Je m'étais toujours promis de tenter ma chance un jour depuis le collège. Les études m'ayant éloigné de cet objectif, j'ai fini par travailler dans des grands groupes et puis un jour, lassé de ce quotidien métro/boulot/dodo, j'ai décidé de tout plaquer pour tenter ma chance. (...) La Nouvelle Star a été une véritable aventure humaine qui m'a permis de grandir et de rencontrer celui que je suis", a-t-il expliqué auprès de nos confrères.

Un virage à 180 degrés

Aujourd'hui, François Raoult ne cherche plus à faire de la musique. "Je suis désormais entrepreneur dans la gastronomie et l'art de la table japonais. J'ai également créé un lieu de vie et de partage au sud de Nantes qui devrait ouvrir en mai prochain. Il s'agit d'une micro ferme biologique et d'un lieu dans lequel nous organisons des événements autour de la musique, de la gastronomie...", a-t-il ensuite dévoilé.

Poussé par un puissant coup de blues, François Raoult a quitté Paris pour s'installer à la campagne. Désormais marié et papa d'une petite Gabrielle, il est apaisé et n'a pas hésité longtemps avant d'accepter de venir chanter sur ce prime anniversaire. Une occasion qui lui a d'ailleurs donné de nouvelles idées... "J'avais un peu d'appréhension avant ce prime anniversaire, je ne savais plus si j'étais encore capable de chanter et ce fût un bonheur de revivre cela. Une piqure de rappel électrisante. Désormais, j'ai l'esprit clair et apaisé et je suis prêt à reprendre le chemin des studios. Il me faut trouver une nouvelle équipe", a-t-il conclu. De nouveaux projets musicaux seraient-ils en perspective ? Affaire à suivre...