Novak Djokovic : Enfin une bonne nouvelle pour le Serbe, mais il reste menacé d'expulsion...

L'incertitude demeure dans le clan de Novak Djokovic, plus d'une semaine après son arrivée très controversée à Melbourne. Le champion en titre vient défendre sa couronne à l'Open d'Australie, mais les règles sanitaires du tournoi l'obligent à se faire vacciner contre le coronavirus, à moins de présenter une exemption médicale. Ce qu'a fait le Serbe, mais visiblement tout ne s'est pas passé comme prévu. Retenu à la douane, puis dans un hôtel pendant plusieurs jours, son cas a énormément fait parler, impliquant notamment les plus hauts rangs politiques du pays. Désormais libre de se déplacer en Australie, le tennisman de 34 ans attend désormais la décision finale des autorités.

Dans tout ce marasme, Novak Djokovic a peut être retrouvé un peu le sourire, puisqu'il a bien été inscrit par les organisateurs du tournoi du Grand Chelem parmi les participants, lors du tirage au sort qui a été effectué aujourd'hui. Pour le premier tour, il sera opposé à son compatriote Miomir Kecmanovic. Il pourrait d'ailleurs retrouver sur sa route Gaël Monfils dès les huitièmes de finale. Une bonne nouvelle pour le mari de Jelena qui, s'il est autorisé à rester, pourra bien participer au tournoi.

Mais tout le problème est là, Novak Djokovic pourra-t-il rester en Australie encore longtemps ? Alors qu'il continue à s'entraîner à huis clos sur le court central de Melbourne, il n'est pas du tout sorti d'affaire. Si aucune décision n'a pour l'heure été prise par les autorités compétentes, son cas reste sur le grill et une possible annulation de son visa, suivi d'une expulsion du territoire est toujours possible, comme l'a déclaré le Premier ministre australien, Scott Morrison. Selon ce dernier, le ministre de l'Immigration Alex Hawke, qui s'occupe du dossier, n'a toujours pas tranché et continue sa réflexion.

Une décision qui devrait intervenir prochainement puisque l'Open d'Australie démarre le 17 janvier, soit dans seulement quatre jours...