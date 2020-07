NRJ12, photo d'une ex-chroniqueuse au naturel : "J'ai trop mangé à la cantine"

Émilie Picch est une femme nature peinture et c'est ce que ses abonnés aiment. L'ancienne chroniqueuse du Mad Mag de NRJ12 n'a pas peur de se dévoiler au naturel sur les réseaux sociaux et de se moquer d'elle-même de temps à autre. Actuellement en vacances à Corfu, en Grèce, avec son fiancé, la belle blonde de 35 ans a posté une photo qui a fait réagir ses abonnés.

Comme tout le monde, après le confinement, Émilie Picch avait bien besoin de vacances. Elle a donc quitté le soleil de Marseille pour profiter de celui de Corfu il y a environ quatre jours. La grande amie de Benoît Dubois ne manque évidemment pas de partager ses aventures avec ses abonnés sur Instagram. Après avoir posé de dos en pleine mer ou sur un bateau, Émilie Picch a dévoilé un cliché sur lequel elle apparaît sans maquillage, en maillot de bain, à la plage. En légende, elle a notamment mis en avant le fait qu'elle n'avait pas une silhouette parfaite et que cela lui était égal. "De toute évidence, j'ai trop mangé à la cantine et je vais devoir dormir chez @mycoachbabel en rentrant, mais c'est pas grave, je me régale. Photo ni posée, ni coiffée, ni filtrée et ça fait du bien", peut-on lire.

Après avoir posté cette publication, Émilie Picch a reçu de nombreux compliments de la part de ses abonnés. "Rayonnante et magnifique", "Une bombe de simplicité et de naturel, change rien", "Vive le naturel et la simplicité. En tout cas JOLIE", a notamment pu lire Émilie Picch. De quoi rendre ses vacances encore meilleures et apporter un vent de vacances à ses fans.