Objectif Top Chef : Philippe Etchebest, "trop tactile", rappelé à l'ordre par la production

Le Covid-19 a perturbé le quotidien de tous les Français et les tournages n'y ont pas échappé. De nouvelles règles sanitaires ont été mises en place lors des mises en boîtes de nos émission préférées, à l'instar d'Objectif Top Chef, dont le coup d'envoi sera donné sur M6 ce lundi 12 octobre 2020. Mais dur dur de faire respecter ces mesures par Philippe Etchebest... Comme il le raconte lui-même dans Le Parisien, le célèbre chef étoilé a été rappelé à l'ordre par la production.

Le port du masque obligatoire, le respect de la distanciation sociale ou encore la mise à disposition de gel hydroalcoolique sont des règles désormais ancrées dans la vie de tous les jours, dans les magasins, en entreprise et même sur les tournages. Des mesures parfaitement prises en compte par les candidats d'Objectif Top Chef selon Philippe Etchebest. Toutefois, il semblerait que l'acolyte d'Hélène Darroze, Michel Sarran et Paul Pairet dans Top Chef ait rencontré quelques difficultés de son côté... à tel point que la production lui a remonté les bretelles !

Philippe Etchebest "rabroué" par la production sur les gestes barrières

"L'encadrement était top, avec prise de température deux fois par jour. Les candidats respectent les distances. Moi, par contre, je me suis fait rabrouer", lâche-t-il, amusé. Il est vrai que Philippe Etchebest apparaît tactile avec les jeunes chefs dans ses émissions... "J'adore la tape dans le dos et même les prendre dans mes bras pour les réconforter. Je dois avouer que le contact m'a manqué", confie-t-il. D'ailleurs, la production a dû trouver un stratagème pour que les candidats paraissent plus proches qu'ils ne le sont : "Ça ne se voit pas à l'écran, mais il y a davantage de caméras pour pallier l'énorme espace entre nous."

Rendez-vous dès 18h40 ce lundi 12 octobre 2020 afin de suivre le premier épisode d'Objectif Top Chef sur M6. Philippe Etchebest désignera en fin de saison lequel des candidats qui tentent leur chance ressortira gagnant du programme et aura l'honneur d'intégrer la brigade de l'animateur dans la prochaine saison de Top Chef, comme Gratien l'an passé.