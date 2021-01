Obsèques de Georges Pernoud : les mots touchants de ses filles Fanny et Julie

Georges Pernoud aura marqué beaucoup de téléspectateurs. Une popularité que ses proches ont pu constater le 16 janvier 2021, lors de l'hommage publique qui lui était consacré sur la place de la Bastide, à Monestier, en Dordogne. Un lieu cher au coeur de l'animateur et journaliste qui était devenu avec le temps sa "terre d'adoption". "A l'époque il n'était pas la star qu'il est devenu mais il n'a jamais changé, il a toujours eu sa caméra au poing pour filmer les fêtes de famille. Ses reportages l'emmenaient loin mais il revenait toujours. C'était ici son chez lui", a d'ailleurs expliqué Michel Bourgeois, "parent par alliance de Georges Pernoud depuis son mariage avec Monique", au Parisien.

Devant une photo du créateur de Thalassa, une centaine d'habitants du village et des environs a fait le déplacement. Anonymes, voisins, proches... Tous ont souhaité lui dire un dernier au revoir. "On voulait être là pour accompagner Georges Pernoud vers son dernier voyage et souhaiter bon vent dans l'autre monde à celui qui a bercé notre enfance", a par exemple déclaré une certaine Marie-Christine à nos confrères. C'est son ami Jean Bonnefon qui a présidé cette cérémonie au cours de laquelle il s'est souvenu d'un homme "fidèle, tolérant, ouvert". Le père Emmanuel Costisella, "invité par la famille à dire un mot", a de son côté dépeint un "homme d'amitié, qui avait le souci du patrimoine, de l'environnement".

Les deux filles de Georges Pernoud, Fanny et Julie, ont également glissé quelques mots lors de cet hommage émouvant. "Grâce à Thalassa, tu vas rester encore longtemps vivant dans tous les coeurs et les esprits. Et puis, il y a toujours la mer, partout sur la planète, pour penser à toi, cher papa. C'est à notre tour de te dire bon vent." À l'issue de la cérémonie, il a été inhumé dans le cimetière de Monestier dans la plus stricte intimité.