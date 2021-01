Georges Pernoud et Monique, "l'unique femme de sa vie" : des images de leur mariage dévoilées

C'est désormais à son entourage et à ceux qui l'ont aimé de lui souhaiter "bon vent". Le 11 janvier 2021, un communiqué officiel a annoncé la mort de Georges Pernoud, à l'âge de 73 ans. Le journaliste et visage bien connu de France 3 était atteint d'Alzheimer depuis quelques années, une maladie qui a rendu ses derniers jours très délicats. "Il était dans le coma depuis cinq jours et on avait débranché son oxygène", a rapporté son dernier rédacteur en chef Erik Berg. Une fin difficile pour celui qui a marqué les esprits, notamment grâce à l'émission culte Thalassa.

France 3 a donc tout naturellement décidé de lui rendre hommage vendredi 15 janvier en diffusant un documentaire très complet à son sujet, Georges Pernoud, l'homme qui aimait la mer. Sa vie étudiante, son attrait pour le journalisme, ses débuts à la télé... Tous les moments forts du parcours de Georges Pernoud ont été retracés. Et même son mariage avec Monique ! "À 25 ans, son épanouissement se confirme aussi bien derrière la caméra que devant l'autel d'une église", est-il expliqué dans le documentaire, en commentaire d'images du jour J.

Le jour de leurs noces, Monique était rayonnante tout de blanc vêtue, déjà avant-gardiste pour l'époque, puisqu'elle avait opté pour un pantalon et non une robe. "Cette jeune femme brune, c'est Monique, l'unique femme de sa vie qu'il épouse un an seulement après l'avoir rencontrée un été de 1972", apprend-t-on. Georges Pernoud est apparu de son côté très élégant et tout sourire dans un costume noir.

Georges Pernoud, papa fier

Un an après son mariage, Georges Pernoud a embarqué pour la première fois à bord d'un bateau et la deuxième histoire d'amour de sa vie, celle qu'il partageait avec la mer, est alors née. Puis, en 1975, Thalassa a débarqué sur les antennes télé, soit la même année que celle de la naissance de son aînée Fanny, rejointe en 1978 par sa soeur Julie. Deux femmes qui ont suivi ses pas dans le milieu des médias, l'une comme journaliste, l'autre comme directrice de production.

"Monique, mon épouse, et moi sommes très fiers d'elles. Mais je reste le seul homme de la tribu", disait Georges Pernoud dans son livre Bon vent ! paru en 2015. Monique a quant à elle fait sa carrière au ministère des Finances. Une fois retraitée, elle rêvait que son mari arrête la télé. "Ma femme espère bien que je ne fasse plus rien, afin que je m'occupe un peu plus d'elle ! En même temps, elle sait combien il est difficile d'abandonner ses passions", avait-il confié.

D'après France Bleu, Georges Pernoud sera inhumé à Monestier samedi 16 janvier, un village en Dordogne de 400 habitants, qu'il affectionnait tout particulièrement et où il passait tous ses étés. Ce village était même devenue "sa terre d'adoption".