Georges Pernoud atteint d'Alzheimer : "Il ne se souvenait plus de ses émissions"

Georges Pernoud a quitté le navire. À 73 ans, le présentateur et co-créateur de l'émission emblématique Thalassa est décédé à l'age de 73 ans dimanche 10 janvier 2021. C'est sa famille qui a relayé l'information à l'AFP dès le lendemain. "Il est décédé dans un hôpital en région parisienne des suites d'une longue maladie", a-t-on ainsi appris sans davantage de précisions. Cette maladie, c'était l'Alzheimer selon Erik Berg, son dernier rédacteur en chef sur France 3.

Contacté par Le Parisien, tout comme plusieurs personnes qui ont travaillé avec Georges Pernoud dont Fanny Agostini, Erik Berg confie que son collègue et ami souffrait de ce terrible trouble de la mémoire depuis "deux ans". "La dernière fois que je l'ai vu, c'était dans sa maison de retraite. Il ne se souvenait plus de moi ni de ses émissions. Mais il avait encore la mer en tête. Je le revois fixer un tableau de paysage de campagne au mur et me parler de bateaux", s'est-il souvenu. C'est d'ailleurs l'Alzheimer qui aurait contraint Georges Pernoud d'accepter de lâcher les rênes de Thalassa, non sans mal. "Son départ de Thalassa a été un moment difficile, il redoutait de s'arrêter, même s'il avait conscience qu'il commençait déjà à perdre la mémoire. Un jour, il se disait que son état ne lui permettait plus, qu'il avait de plus en plus besoin de prompteur, et le lendemain, il voulait repousser l'échéance de trois mois. C'était les montagnes russes", apprend-t-on. Et pour le directeur régional de France 3 de déplorer : "La maladie nous l'a pris trop vite."

Ce dernier reconnaît toutefois avoir été "préparé" à cette issues terrible. Et pour cause, les derniers jours de Georges Pernoud étaient plus que critiques. "Il était dans le coma depuis cinq jours et on avait débranché son oxygène", a-t-il rapporté à nos confrères. Seul lot de consolation : le passionné de mer était entouré de ses proches "jusqu'au dernier moment".

D'après le média France 3 Nouvelle-Acquitaine, Georges Pernoud sera inhumé à Monestier, un village en Dordogne de 400 habitants qu'il affectionnait tout particulièrement et où il passait tous ses étés. Ce village était même devenue "sa terre d'adoption". Les obsèques devraient avoir lieu en fin de semaine afin de lui souhaiter une dernière fois "bon vent".