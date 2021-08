Obsèques de Jean-François Stévenin : Soudés, ses enfants lui rendent un dernier hommage

Organisées le 4 août 2021, les obsèques de Jean-François Stévenin ont réuni ses amis et ses proches dont Jackie Berroyer, sa femme Claire ainsi que ses quatre enfants Pierre, Salomé, Robinson (fruits de son amour avec son épouse) et Sagamore (issu de sa relation avec Jacqueline Monnier). "Il est décédé (mardi 27 juillet 2021) à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu" avait confié son fils Sagamore peu après son décès. Peiné, l'acteur - connu pour ses rôles dans les films La Totale !, Comme une bête, Michel Vaillant, Tu vas rire mais je te quitte - était vêtu de noir avec une écharpe rouge autour du cou et a apporté un énorme bouquet de fleurs sur la tombe de son père. La fille du comédien, Salomé, était habillée en blanc et portait un bracelet avec un pendentif en forme de coeur (tout comme sa maman Claire), pour rendre hommage à son défunt papa. De leur côté, Pierre et Robinson ont accompagné le cercueil de leur papa, mort à 77 ans à l'hôpital de Neuilly.

Papa protecteur, Jean-François Stévenin a fait jouer chacun de ses enfants au cinéma. Acteur puis réalisateur, il avait notamment fait tourner Robinson à seulement 5 ans dans son film Double messieurs. En 2002, Pierre remportait le César du meilleur espoir masculin pour le rôle d'un jeune travesti dans Mauvais Genres de Francis Girod. De son côté, Salomé, a joué à 3 ans avec Sandrine Bonnaire dans Peaux de vaches et a réalisé son tout premier court-métrage intitulé Baïnes en 2008.

Quant à Pierre, il a été remarqué dans Mischka (réalisé par Jean-François Stévenin), dans Vipère au poing en 2004, dans le téléfilm Le Grand Charles puis dans le long-métrage De force. "Ils ont tous joué à un moment ou un autre avec moi, confiait le réalisateur en 2014 dans Télé 2 Semaines. Quand on est un père qui fait du cinéma, on est un mauvais père car on est toujours pressé ou au téléphone. Et quand les mômes se mettent à tourner à leur tour, ils comprennent enfin. Les gens qui m'abordent dans la rue me parlent toujours d'eux, et c'est très agréable. Il n'y a pas de rivalité, ni entre eux, ni entre nous. C'est un vrai bonheur. Plus on me parle de mes enfants, plus je suis content..."

Au cours de sa carrière prolifique au cinéma, Jean-François Stévenin a réalisé trois films considérés comme cultes : Passe montagne, Double messieurs et Mischka. Son travail de cinéaste lui a valu en 2018 le prix Jean-Vigo d'honneur qui lui a été remis par Agnès Varda. "Hors normes", ses trois films ont été qualifiés de "baroquerie à la française, uniques en leur genre" par l'hebdomadaire culturel Télérama.

Le dernier film de Jean-François Stévenin, Illusions perdues de Xavier Giannoli, adapté de Balzac, sera présenté à la rentrée au festival de Venise.