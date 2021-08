Obsèques de Jean-François Stévenin : Touchants gestes d'amour de sa femme Claire

Décédé à 77 ans le 27 juillet 2021 à l'hôpital de Neuilly, Jean-François Stévenin laisse derrière lui sa femme Claire ainsi que ses quatre enfants : Pierre, Salomé, Robinson (fruits de son amour avec son épouse) et Sagamore (issu de sa relation avec Jacqueline Monnier). Digne, Claire est apparue vêtue de blanc aux obsèques de son mari organisées au Père Lachaise à Paris. La femme de l'acteur a pris soin de disperser de l'encens tout autour du cercueil son époux et portait deux pendentifs en forme de coeur, l'un autour du cou et l'autre sur le poignet. Un dernier hommage à son défunt mari qui fut un acteur et un réalisateur culte du cinéma français.

"Je ne m'imaginais pas une seconde vivre avec un homme pareil, confiait-elle dans les colonnes du magazine Ciné Télé Revue. Un garçon tout fou, cela ne correspondait pas à mes réalités d'alors. Pour moi, il s'agissait d'un aventurier." Mariée depuis 1996 au comédien, cette ancienne maquilleuse avait également fait quelques apparitions dans les films de son partenaire Comme une étoile dans la nuit, en 2008 ou Mischka, en 2002.

Après avoir étudié à HEC puis commencé sa carrière chez Rivette et Truffaut, Jean-François était devenu un second rôle prisé du cinéma français puis le réalisateur de trois films considérés comme culte (Passe montagne, Double messieurs et Mischka). Remarqué dans les films L'argent de poche de François Truffaut, Une chambre en ville de Jacques Demy ou encore Le pacte des loups de Christophe Gans, le comédien a également tourné pour Jean-Luc Godard dans le film Passion, pour Bertrand Blier dans Notre Histoire et pour Catherine Breillat dans 36 Fillette. Son dernier film, Illusions perdues de Xavier Giannoli, adapté de Balzac, doit être présenté à la rentrée au festival de Venise.

Récemment, il avait également joué dans le feuilleton quotidien Un si grand soleil de France 2, depuis l'automne.