Jean-François Stévenin : Son fils Sagamore raconte ses derniers instants, sur son lit de mort

Et de poursuivre, en hommage à son défunt et célèbre père : "Ton amour s'est diffusé... Je dois maintenant prendre une nouvelle route... Celle des orphelins... qui sont obligés de regarder loin. À tout de suite, Ton Bâtisseur." Sagamore Stévenin fait le choix de doux mots pour décrire le départ de son papa. Une disparition douloureuse pour ses proches, mais l'acteur de 47 ans était là, il l'a accompagné jusqu'à son dernier souffle. En commentaires, les internautes sont nombreux à apporter leur soutien et témoigner toutes leurs condoléances à Sagamore et toute la famille Stévenin.

Rappelons que Jean-François Stévenin a eu quatre enfants, tous devenus acteurs. Sagamore Stévenin est né de ses amours avec Florence Stévenin, décédée en 2008. Puis, de son union avec Claire Stévenin, le réalisateur a eu trois autres enfants. Robinson Stévenin (40 ans), lui aussi acteur, qui a remporté le César du meilleur espoir masculin en 2002 pour le film Mauvais Genres de Francis Girod. Salomé (36 ans) a quant à elle donné la réplique à son célèbre papa dans Peaux de vaches alors qu'elle n'avait que 3 ans. Le dernier, Pierre (26 ans) a également fait plusieurs apparitions au cinéma.