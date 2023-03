Obsèques de Marion Game : le choix très original pour son cercueil

Dernier adieu à Marion Game, le vendredi 31 mars 2023. La lumineuse comédienne, qui est morte de vieillesse le 23 mars dernier à l'âge de 84 ans, a finalement eu droit à un ultime hommage lors de ses obsèques organisée en l'église Saint-Roch - la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes, située dans le premier arrondissement de Paris. Sa famille, ses proches, ses anciens collègues de la série Scènes de Ménages... beaucoup se sont réunis en ce lieu saint. Et beaucoup ont eu la surprise de découvrir que l'actrice résiderait, pour toujours, dans un réceptacle joliment coloré.

Elle était une personnalité solaire. C'est donc le bleu ciel qui a été choisi pour peindre le bois de son cercueil. Lors des obsèques en l'église Saint-Roch, qui ont débuté sur les coups de 10h30, mais aussi lors de l'inhumation qui était prévue en toute intimité dans l'après-midi, Marion Game a défilé, redonnant quelques couleurs à la météo capricieuse en région parisienne le 31 mars 2023. Selon le site Meilleures Pompes Funèbres, un tel choix serait de plus en plus fréquent de nos jours, "en particulier par les amoureux de la France". "Il s'agit en effet de la couleur de notre pays", précisent ces experts.

C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles

Marion Game est décédé à son domicile parisien le 23 mars 2023. Elle était, depuis plusieurs mois, dans un certain état de fatigue. La France a depuis un peu perdu de sa splendeur. C'est sa fille, la comédienne Virginie Ledieu - fruit de sa relation avec Philippe Ledieu - qui avait partagé cette nouvelle en divulguant un sobre communiqué à l'AFP, l'Agence France Presse. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", précisait-elle simplement. Virginie Ledieu était heureusement soutenue, le jour des obsèques, par son époux, Patrick Raynal, par leur deux enfants, Arthur et Aurélien, mais aussi par ses deux frères, les fils de Marion Game, Mathieu et Romain...