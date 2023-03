Obsèques de Marion Game : Gérard Hernandez, abattu, fait parvenir un beau cadeau lors de la cérémonie

Il y a une semaine, le 23 mars dernier, Marion Game est décédée. La comédienne populaire était âgée de 84 ans et est morte de vieillesse comme l'avait annoncé sa fille Virginie Ledieu. Elle était bien sûr connue et aimée de tous pour son rôle emblématique d'Huguette qu'elle a incarné pendant quatorze ans dans Scènes de ménages. Ce vendredi 31 mars, il était temps de lui dire aurevoir. Ainsi, ses obsèques ont eu lieu dès 10h30 en l'église Saint-Roch, la paroisse parisienne de l'Aumônerie des artistes, avant l'inhumation prévue en toute intimité l'après-midi.

De nombreuses personnalités se sont réunies pour l'occasion, et plus particulièrement Gérard Hernandez. L'acteur ne pouvait manquer ce triste rendez-vous, lui qui était le mari de fiction de Marion Game dans Scènes de ménages depuis les tous débuts de la fiction, en 2009. Les interprètes de Raymond et Huguette avaient alors naturellement noué une belle relation au fil du temps, aussi taquine que celle de leurs personnages. Et c'est donc un Gérard Hernandez (90 ans) très affecté et l'air abattu qui s'est présenté à la cérémonie funéraire, accompagné de Nicolas de Tavernost, directeur général de M6, et d'un attaché de presse de la chaîne.

Gérard Hernandez ne s'est pas contenté de faire le déplacement. En effet, le comédien a eu l'émouvante initiative de faire venir une magnifique composition florale de sa part. Un bouquet de lys et de roses rouges, accompagné d'un sobre petit mot sur lequel on peut lire : "Merci. Gérard." (Voir notre diaporama).

Les derniers mots tendres de Marion Game sur Gérard Hernandez

Malgré la simplicité de son message, il est certain que Gérard Hernandez et Marion Game se portaient une affection toute particulière l'un envers l'autre. Pour Le Parisien en 2021, la comédienne disparue n'en laissait aucun doute. "Je sais qu'il a morflé, lui aussi. Il a un fardeau qu'il a déposé et qui ne l'emmerdera plus. On a ça en commun. On est proches des gens, ni au-dessus, ni en dessous", déclarait-elle à son sujet. Et de le couvrir de compliments : "C'est un maître à penser, c'est un élégant. (...) Un mec formidable, qui a un regard tellement bienveillant sur moi."